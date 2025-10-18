Трамп призвал Зеленского и Путина заключить сделку

Пост Дональд Трамп начал с того, что назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским «очень интересной и теплой».

— Но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку! Они должны остановиться там, где они есть сейчас, — написал Трамп.

Ранее Трамп встретил Зеленского у Белого дома. Они обменялись официальными приветствиями и ответили на вопросы журналистов.