04:07, 18 Октябрь 2025 | GMT +5
Трамп призвал Зеленского и Путина заключить сделку
Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что сказал ему, как и президенту России Владимиру Путину, о необходимости заключить сделку. Пост опубликован в Truth Social, передает агентство Kazinform.
Пост Дональд Трамп начал с того, что назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским «очень интересной и теплой».
— Но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку! Они должны остановиться там, где они есть сейчас, — написал Трамп.
Ранее Трамп встретил Зеленского у Белого дома. Они обменялись официальными приветствиями и ответили на вопросы журналистов.