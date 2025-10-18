РУ
    04:07, 18 Октябрь 2025

    Трамп призвал Зеленского и Путина заключить сделку

    Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что сказал ему, как и президенту России Владимиру Путину, о необходимости заключить сделку. Пост опубликован в Truth Social, передает агентство Kazinform.

    Дональд Трамп
    Фото: armenpress

    Пост Дональд Трамп начал с того, что назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским «очень интересной и теплой».

    — Но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку! Они должны остановиться там, где они есть сейчас, — написал Трамп.

    Ранее Трамп встретил Зеленского у Белого дома. Они обменялись официальными приветствиями и ответили на вопросы журналистов. 

     

