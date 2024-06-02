Трамп признан виновным: как это скажется на выборах в США

Признание Дональда Трампа виновным в уголовном преступлении - событие беспрецедентное, причем сразу по нескольким параметрам. Впервые в истории президент США - бывший или действующий, - оказался на скамье подсудимых; впервые ему вынесен обвинительный приговор. Кроме того, впервые в уголовном преступлении признан вероятный кандидат в президенты от одной из двух основных партий страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

И хотя в ожидании приговора по делу о секретной выплате порнозвезде (его должны вынести 11 июля) Трамп уже заявил, что планирует его обжаловать, в теории его могут приговорить к тюремному заключению и крупному штрафу.

Не так давно Трамп вновь добился выдвижения на пост президента от Республиканской партии. Партийный съезд должен утвердить его кандидатуру буквально через несколько дней после вынесения ему приговора.

Опросы показывают, что с действующим президентом Джо Байденом он идет нос к носу и даже сохраняет небольшое преимущество в нескольких ключевых штатах, где будет решаться исход выборов. Однако все те же опросы демонстрируют, что обвинительный приговор может существенно повлиять на расстановку сил.

В экзитполах, проведенных прошедшей зимой в ходе республиканских праймериз, более 10% избирателей заявили, что не станут голосовать за бывшего президента, если того признают виновным в совершении уголовного преступления.

Апрельский опрос, проведенный Ipsos и ABC News, показал, что в такой ситуации свою поддержку Трампа пересмотрели бы 16% его сторонников.

Однако на тот момент это было лишь гипотетическим предположением: на Трампа было заведено сразу четыре уголовных дела, в том числе по обвинению в организации захвата Капитолия с целью отмены результатов выборов 2020 года, а также в небрежном обращении с секретными документами уже после ухода из Белого дома.

Теперь, когда экс-президенту вынесен обвинительный приговор, избиратели могут делать выбор, уже основываясь на фактах, доказанных в зале суда.

- Настоящий вердикт будет вынесен народом (на выборах 5 ноября), — первым делом произнес Трамп, выйдя из зала суда.

Пиарщик Дуг Шон, работавший с президентом Биллом Клинтоном и мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, уверен, что к ноябрю американские избиратели могут и подзабыть о выплате Сторми Дэниелс, поскольку дело это касается событий восьмилетней давности.

- Хотя факт обвинительного приговора по уголовному делу — вещь довольно неприятная, в ноябре избиратели будут больше думать об инфляции, о стене на южной границе, конкуренции с Россией и Китаем, а также об огромных бюджетных суммах, которые тратятся на помощь Израилю и Украине, — уверен он.

Однако даже небольшого снижения поддержки Трампа может быть достаточно, чтобы иметь решающее значение в президентской гонке.

По мнению некоторых экспертов, молодые американские избиратели - особенно те, кто имеет высшее образование и живет в крупных городах и их окрестностях, обеспокоены поведением Трампа и его подходом к управлению.

В то же время ведущие республиканцы, многие из которых присутствовали в суде, чтобы продемонстрировать бывшему президенту свою лояльность, быстро сплотились вокруг него.

Вот уже на протяжении восьми лет эксперты и оппоненты Трампа предсказывают ему скорый и неминуемый политический крах, но раз за разом ошибаются.

В ходе кампании 2016 года произошло несколько громких скандалов с его участием, которые, вероятно, большинству политиков стоили бы карьеры.

Республиканская партия в значительной степени осталась со своим бывшим президентом, несмотря на две попытки импичмента и краткий захват его сторонниками Капитолия.

Все вместе это складывается в ситуацию, когда у бывшего президента все же есть неплохой шанс в ноябре вернуться в Белый дом.

- На данный момент это аксиома, но продолжающаяся масштабная поддержка Трампа, на фоне скандала, который наверняка уничтожил бы на его месте любого другого политика, просто поражает, — говорит Джефри Энгель.

В то же время первый в истории уголовный приговор президенту может оказать на итог выборов куда большее влияние — особенно в том случае, если апелляции Трампа потерпят неудачу и ему будет угрожать тюремное заключение.

Хотя не исключен и тот вариант, что приговор станет просто одним из множества препятствий, которые Трампу придется преодолеть, чтобы вернуться в Овальный кабинет Белого дома.