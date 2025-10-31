Трамп призывает положить конец шатдауну

Обструкция или филибастер — тактика препятствования рассмотрению законопроектов, используемая парламентским меньшинством. По правилу Сената для принятия большинства законопроектов требуется согласие 60 из 100 его членов. Республиканцы имеют большинство в Сенате 53–47 и также доминируют в Палате представителей 219–213.

— Из-за того, что демократы окончательно «сошли с ума», выбор очевиден — начать «ядерный вариант», избавиться от филибастера и снова сделать Америку великой! — написал Дональд трамп в Truth Social.

В четверг республиканцы в Сенате призывали демократов поддержать временную меру по финансированию правительства до 21 ноября, в то время как последние требовали провести переговоры о продлении федеральных налоговых льгот, срок действия которых истекает.

Приостановка работы правительства началась 1 октября, в первый день 2026 финансового года, из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли договориться о законопроекте, который позволил бы финансировать государственные службы.

Ранее сообщалось, что шатдаун может обойтись экономике США в сумму от 7 до 14 млрд долларов, сократив валовой внутренний продукт в четвертом квартале на 2% из-за сокращения государственных расходов, заявило в среду беспартийное Бюджетное управление Конгресса.