Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана

— Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать, — написал глава Белого дома.

Ранее Иран предупредил, что в ответ на усиление санкционного давления страна может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, начать обогащать уран выше уровня 60%, нарастить производство и экспорт современных центрифуг. Об этом агентству Tasnim заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.

Ранее власти Ирана заявили, что не прекращали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью, но в будущем оно будет осуществляться в новом формате.