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    12:47, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана

    Если Иран захочет восстановить ядерные объекты, они будут уничтожены. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, передает Kazinform. 

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    Фото: Анадолы

    — Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать, — написал глава Белого дома.

    Ранее Иран предупредил, что в ответ на усиление санкционного давления страна может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, начать обогащать уран выше уровня 60%, нарастить производство и экспорт современных центрифуг. Об этом агентству Tasnim заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.

    Ранее власти Ирана заявили, что не прекращали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью, но в будущем оно будет осуществляться в новом формате.

    Теги:
    Иран Ядерное оружие США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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