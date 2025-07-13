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    10:35, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Иран готов сотрудничать с МАГАТЭ в новой форме

    Власти Ирана не прекращали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью, но в будущем оно будет осуществляться в новом формате. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: @IRIMFA_SPOX

    - Наше сотрудничество с агентством не прекратилось, но оно примет новую форму, что естественно в свете новых реалий и произошедших событий», — сказал он на встрече с послами и главами иностранных дипмиссий. — Требования МАГАТЭ о продолжении инспекций в Иране для продолжения сотрудничества будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны с учетом вопросов безопасности.

    По его словам, Иран серьезно озабочен и вопросом обеспечения безопасности сотрудников МАГАТЭ на иранских ядерных объектах, так как существует опасность детонации неразорвавшихся снарядов, оставшихся после войны с Израилем.

    2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ. С момента подписания документа президентом закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению.

    Теги:
    МАГАТЭ Иран Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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