Трамп пригласил Эрдогана стать одним из учредителей «Совета мира» по восстановлению Газы

- Президент США Дональд Трамп 16 января 2026 года, в качестве учредителя и председателя «Совета мира», направил письмо с приглашением президенту Реджепу Тайипу Эрдогану стать одним из учредительных членов «Совета мира, — сообщил глава Управления по связям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

По его словам, американский лидер предложил Эрдогану участвовать в работе Совета, который будет отвечать за восстановление и обеспечение безопасности Газы.

- Совет Безопасности ООН резолюцией №2803 принял решение поддержать Всеобъемлющий план по прекращению конфликта в Газе, объявленный президентом США Дональдом Трампом. В рамках этого создаются «Совет мира» и его структуры, которые будут отвечать за обеспечение безопасности и восстановление Газы, — написал Дуран в сообщении, размещенном в соцсети турецкой платформы NSosyal.

Как сообщалось ранее, в состав исполнительного совета так называемого «Совета мира», который должен играть важную роль в мирном урегулировании в секторе Газа, войдут, кроме прочих, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, глава Всемирного банка Аджай Банга, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.