Трамп пригласил Эрдогана стать одним из учредителей «Совета мира» по восстановлению Газы
Президент США Дональд Трамп пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать одним из учредителей «Совета мира», который займется восстановлением и обеспечением безопасности сектора Газа, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.
- Президент США Дональд Трамп 16 января 2026 года, в качестве учредителя и председателя «Совета мира», направил письмо с приглашением президенту Реджепу Тайипу Эрдогану стать одним из учредительных членов «Совета мира, — сообщил глава Управления по связям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
По его словам, американский лидер предложил Эрдогану участвовать в работе Совета, который будет отвечать за восстановление и обеспечение безопасности Газы.
- Совет Безопасности ООН резолюцией №2803 принял решение поддержать Всеобъемлющий план по прекращению конфликта в Газе, объявленный президентом США Дональдом Трампом. В рамках этого создаются «Совет мира» и его структуры, которые будут отвечать за обеспечение безопасности и восстановление Газы, — написал Дуран в сообщении, размещенном в соцсети турецкой платформы NSosyal.
Как сообщалось ранее, в состав исполнительного совета так называемого «Совета мира», который должен играть важную роль в мирном урегулировании в секторе Газа, войдут, кроме прочих, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, глава Всемирного банка Аджай Банга, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.