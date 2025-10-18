Трамп повторно подал иск о клевете на сумму $15 млрд против The New York Times

В прошлом месяце судья Стивен Мерридей из Окружного суда Флориды отклонил первоначальную 85-страничную жалобу президента, заявив, что она была излишне пространной, изобиловала «витиеватой и утомительной» прозой, также было отмечено, что на подачу официальных обвинений в клевете ушло слишком много времени.

Судья дал адвокатам президента 28 дней на то, чтобы подать исправленную жалобу.

Новый иск Трампа состоял из 40 страниц, что вдвое меньше предыдущего. Один из ответчиков по первоначальному иску, репортер Майкл Шмидт не упоминается в качестве ответчика.

Как и в первоначальном иске, в жалобе содержится требование о возмещении ущерба в размере 15 млрд долларов.

Иск Трампа против The New York Times стал последним в череде исков против крупных новостных изданий. Ранее CBS News и ABC News согласились выплатить по 16 млн долларов, чтобы урегулировать судебные иски, которые Трамп подал против этих телеканалов.

Пресс-секретарь The New York Times заявил, что «Иск не обоснован. Сегодня ничего не изменилось. Это всего лишь попытка подавить независимую журналистику и привлечь внимание общественности, но The New York Times не испугается тактики запугивания».

Представитель юридической команды Трампа заявил: «Президент Трамп продолжает привлекать к ответственности фейковые новости, подавая иск против The New York Times, ее репортеров и издательства Penguin Random House».

В 2021 году Трамп также подал в суд на The New York Times из-за статьи, в которой рассматривалась его финансовая история. Этот иск был отклонен, и Трампу было предписано оплатить судебные издержки изданию. Штаб Трампа по переизбранию также подал в суд на газету за клевету в 2020 году из-за статьи в разделе «Мнения». Этот иск был также отклонен.

Ранее сообщалось о первом иске Трампа, который был подан в сентябре против газеты The New York Times.