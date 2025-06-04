Трамп повысил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%

Данная мера вступит в силу с 4 июня и будет направлена на защиту важнейших сталелитейных и алюминиевых отраслей промышленности Америки, которые пострадали от несправедливой торговой практики и избыточных мощностей в мире, отмечается в документе.

Белый дом объясняет, что иностранные страны наводнили рынок США дешевой сталью и алюминием, часто субсидируемыми своими правительствами.

В результате загрузка мощностей американской сталелитейной промышленности упала с 80% в 2021 году до 75,3% в 2023 году.

Соединенное Королевство является единственной страной, которую не затронет повышение тарифа, сохранив его на уровне 25%, но возможны изменения с 9 июля в зависимости от статуса Соглашения между США и Великобританией.

Ранее сообщалось, что США приостановили пошлины на некоторые китайские товары до 31 августа.