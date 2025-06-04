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    11:34, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп повысил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%

    Президент Дональд Трамп подписал Прокламацию об увеличении тарифа с 25% до 50% на сталь и алюминий, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Белый дом.

    Трамп алюминий мен болат импортына 25% баж салығын енгізді
    Фото: freepik

    Данная мера вступит в силу с 4 июня и будет направлена на защиту важнейших сталелитейных и алюминиевых отраслей промышленности Америки, которые пострадали от несправедливой торговой практики и избыточных мощностей в мире, отмечается в документе.

    Белый дом объясняет, что иностранные страны наводнили рынок США дешевой сталью и алюминием, часто субсидируемыми своими правительствами.

    В результате загрузка мощностей американской сталелитейной промышленности упала с 80% в 2021 году до 75,3% в 2023 году.

    Соединенное Королевство является единственной страной, которую не затронет повышение тарифа, сохранив его на уровне 25%, но возможны изменения с 9 июля в зависимости от статуса Соглашения между США и Великобританией.

    Ранее сообщалось, что США приостановили пошлины на некоторые китайские товары до 31 августа.

    Теги:
    Пошлины США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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