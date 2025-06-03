США приостановили пошлины на некоторые китайские товары до 31 августа

Товары, на которые распространяется данное расширение, включают:

промежуточные компоненты, полупроводниковые детали, телекоммуникационное оборудование, аэрокосмическая техника, аппаратное обеспечение и компоненты медицинских приборов;

оборудование по производству солнечных батарей, включая слайсеры (программное обеспечение) для пластин, машины для соединения ячеек, ламинаторы модулей и вспомогательное производственное оборудование.

Вместе с тем, отмечается, что 14 августа истекает 90-дневный срок снижения тарифов. Если не будут проведены дальнейшие переговоры, пошлины США на китайские товары увеличатся с 30% до 145%, а тарифы Китая на американскую продукцию возрастут с 10% до 125%.

Ранее сообщалось, что США откладывают введение пошлин для ЕС до 9 июля.