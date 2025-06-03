17:31, 03 Июнь 2025 | GMT +5
США приостановили пошлины на некоторые китайские товары до 31 августа
Торговое представительство США продлило действие тарифных исключений по разделу 301 в отношении некоторых китайских товаров до 31 августа 2025 года, срок действия которых ранее истекал 31 мая текущего года, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Green Worldwide.
Товары, на которые распространяется данное расширение, включают:
- промежуточные компоненты, полупроводниковые детали, телекоммуникационное оборудование, аэрокосмическая техника, аппаратное обеспечение и компоненты медицинских приборов;
- оборудование по производству солнечных батарей, включая слайсеры (программное обеспечение) для пластин, машины для соединения ячеек, ламинаторы модулей и вспомогательное производственное оборудование.
Вместе с тем, отмечается, что 14 августа истекает 90-дневный срок снижения тарифов. Если не будут проведены дальнейшие переговоры, пошлины США на китайские товары увеличатся с 30% до 145%, а тарифы Китая на американскую продукцию возрастут с 10% до 125%.
Ранее сообщалось, что США откладывают введение пошлин для ЕС до 9 июля.