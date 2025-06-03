РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:31, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    США приостановили пошлины на некоторые китайские товары до 31 августа

    Торговое представительство США продлило действие тарифных исключений по разделу 301 в отношении некоторых китайских товаров до 31 августа 2025 года, срок действия которых ранее истекал 31 мая текущего года, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Green Worldwide.

    р
    Фото: кадр из видео

    Товары, на которые распространяется данное расширение, включают:

    • промежуточные компоненты, полупроводниковые детали, телекоммуникационное оборудование, аэрокосмическая техника, аппаратное обеспечение и компоненты медицинских приборов;
    • оборудование по производству солнечных батарей, включая слайсеры (программное обеспечение) для пластин, машины для соединения ячеек, ламинаторы модулей и вспомогательное производственное оборудование.

    Вместе с тем, отмечается, что 14 августа истекает 90-дневный срок снижения тарифов. Если не будут проведены дальнейшие переговоры, пошлины США на китайские товары увеличатся с 30% до 145%, а тарифы Китая на американскую продукцию возрастут с 10% до 125%.

    Ранее сообщалось, что США откладывают введение пошлин для ЕС до 9 июля.

    Теги:
    Пошлины Китай Торговля Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают