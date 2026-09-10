Трамп пообещал каждому американцу по $5000 в случае победы республиканцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что выплатит каждому взрослому американцу по $5000, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

Трамп выдвинул это предложение на съезде Республиканской партии, посвященном промежуточным выборам.

— Если республиканцы сохранят Палату представителей и Сенат США, то благодаря нашему невероятному экономическому успеху… я выплачу каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов Америки дивиденды в размере $5 тыс., — сказал он.

Глава Белого дома объяснил, что это будет «похоже на то, как успешные компании платят дивиденды инвесторам».

— Единственное ограничение состоит в том, что дивиденды должны быть потрачены в США. Мы не хотим, чтобы вы ехали в Канаду и тратили деньги там. Мы не хотим, чтобы вы ехали в Китай, в Германию… Вы должны потратить деньги в США, — добавил он.

Однако остается неясным, кто именно направит эти средства, каким образом американское правительство будет следить за тем, как их будут тратить, и будут ли они законными.

Учитывая, что в 2025 году численность взрослого населения США составляла около 267 млн человек, «дивиденды Трампа» обойдутся в $1,34 трлн.

Стоит отметить, что сейчас Демократическая партия лидирует в большинстве опросов общественного мнения и у нее есть серьезные шансы получить контроль над Палатой представителей и даже Сенатом.

Как республиканцы и демократы готовятся к предстоящим в ноябре 2026 года выборам в США — читайте здесь.