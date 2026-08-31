Джерримендеринг: как республиканцы и демократы готовятся к выборам в США

Предстоящие в ноябре 2026 года выборы в Палату представителей и Сенат Конгресса США имеют важное значение, так как они могут изменить баланс политических сил между Республиканской и Демократической партиями в США. Однако сейчас наблюдается беспрецедентная волна джерримендеринга, одного из элементов уже ведущейся бескомпромиссной внутриполитической борьбы в США. Подробнее в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Вашингтоне.

Что такое джерримендеринг

Джерримендеринг — процесс манипулирования избирательными округами в интересах определенных результатов выборов.

Раз в 10 лет, после публикации данных переписи населения (последняя состоялась в 2020 году) штаты пересматривают границы избирательных округов, от которых избиратели будут выбирать членов Палаты представителей США и законодательных собраний штатов на следующее десятилетие.

Однако за последний год 17 штатов предприняли меры по перераспределению избирательных округов. Такая интенсивность не наблюдалась с 1800-х годов.

Фото: messengerpapers.com

Термин джерримендеринг существует в США с 1812 года, когда губернатор Массачусетса Элбридж Джерри (Elbridge Gerry) утвердил карту округов, один из сегментов которой напоминал саламандру. Идея заключалась в том, чтобы использовать границы округов для минимизации представительства другой стороны. В результате появилось гибридное слово «джерримендеринг» (gerrymandering), объединившее в себя: «Elbridge Gerry» и «salamander».

Как все началось

Беспрецедентная волна перекраивания округов началась посреди десятилетия в июле 2025 года, когда президент США Дональд Трамп (республиканец) предложил Техасу пересмотреть карту избирательных округов, чтобы добавить дополнительные республиканские округа в преддверии парламентских выборов США 3 ноября 2026 года. Этому примеру последовали другие республиканские штаты.

В ответ на инициативу Трампа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (демократ) инициировал перекройку избирательных округов в своем штате, что должно принести демократам дополнительные места в Палате представителей США.

Фото: The Boston Globe

Другим ключевым триггером стало решение Верховного суда в апреле 2026 года по делу «Луизиана против Калле» («Louisiana v. Callais»), в рамках которого было запрещено создавать второй округ с преобладанием афроамериканского населения в рамках раздела 2 Закона об избирательных правах (Section 2 Voting Rights Act), и это позволило республиканцам убрать конкурирующий округ с преобладанием меньшинств. Это решение способствовало тому, что еще несколько штатов объявили о планах рассмотреть вопрос о перераспределении округов.

Три категории штатов стремятся получить преимущество

Первая группа — 10 штатов, завершивших перераспределение округов.

Техас 29 августа 2025 года одобрил новую схему избирательных округов, согласно которой пять округов, ранее принадлежавших демократам, могут перейти республиканцам в преддверии выборов 2026 года. Сейчас штат представляют 25 республиканцев и 13 демократов.

Алабаму представляют 5 республиканцев и 2 демократа. Применение новых избирательных карт может дать еще одно место для республиканцев. Особенностью штата является то, что изменения произошли в результате судебных разбирательств. В 2026 году карта неоднократно оспаривалась в судах: 26 мая 2026 года ее заблокировали как дискриминационную, но 2 июня Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции и теперь она будет использована на выборах 2026 года.

Флорида утвердила новую карту избирательных округов, согласно которой четыре округа перейдут к республиканцам. В настоящее время республиканцы представляют 20 из 28 избирательных округов Флориды, а демократы — восемь.

Фото: mississippitoday.org

Луизиана также в ходе судебных разбирательств изменила карту округов, что должно дать преимущество республиканцам на одно место, которые и так доминируют в штате (4 республиканца и 2 демократа).

Миссури может увеличить число республиканцев на одного представителя до семи, против двух демократов.

Северная Каролина утвердила новую карту в октябре 2025 года с добавлением одного округа, где будут доминировать республиканцы. До перераспределения избирательных округов республиканцы представляли 10 из 14 избирательных округов штата, а демократы — четыре.

Фото: ballotpedia.org

Огайо может дать существенный прирост на два округа республиканцам. В настоящее время штат представляют 10 республиканцев и 5 демократов.

Теннесси принял новую карту 7 мая 2026 года с преимуществом в один избирательный округ для республиканцев. До изменения карты республиканцы представляли восемь из девяти избирательных округов, а демократы — один.

В свою очередь демократы принимают ответные действия.

Калифорния может получить дополнительно до 5 мест для демократов. В настоящее время в штате демократы занимают 43 из 52 мест Конгресса Калифорнии, что составляет 83%. Однако на ноябрьских выборах 2024 года они набрали всего 60% голосов.

Аналогичным образом в Иллинойсе демократы имеют большинство в 14 из 17 мест в Конгрессе (82%) после того, как набрали 53% голосов избирателей в 2024 году.

Фото: Voice of San Diego

Юта, где демократы не были представлены в четырех округах, может получить одно место по результатам судебных разбирательств. Так, в июле 2024 года Верховный суд Юты постановил, что законодательное собрание нарушило конституционное право избирателей на участие в управлении государством в связи с перераспределением округов. В августе 2025 года судья отменил действующую карту и обязал разработать новую. В ноябре 2025 года суд выбрал карту, предложенную истцами, по которой один из четырех республиканских округов становился демократическим. Законодатели обжаловали решение, но 20 февраля 2026 года Верховный суд Юты отклонил апелляцию, и новая карта будет использоваться на выборах 2026 года.

Во вторую группу входят два штата, которые не смогли перераспределить округа.

Нью-Йорк хотел немного усилить позиции демократов. 21 января 2026 года суд признал 11-й избирательный округ неконституционным из-за ослабления влияния афроамериканских и латиноамериканских избирателей (демократов) и потребовал изменить карту. Однако 2 марта 2026 года Верховный суд США заблокировал это решение низшей инстанции, разрешив использовать прежнюю карту на выборах 2026 года.

В Мэриленде законодатели решили не проводить перераспределение избирательных округов в середине цикла для укрепления позиций демократов. В настоящее время демократы представляют семь из восьми избирательных округов, а республиканцы — один.

Третья группа — 5 штатов, в которых вопрос о перераспределении избирательных округов рассмотрен, но решение не принято: Вашингтон, Индиана, Вирджиния, Южная Каролина и Джорджия.

Среди многих экспертов по выборам преобладает мнение, что республиканцы могут получить до 16 новых мест в результате этого перераспределения избирательных округов, а демократы — до 6 представителей в Конгрессе США.

Джерримендинг нельзя считать исключительно республиканским явлением

Старший научный сотрудник American Enterprise Institute Тимоти Карни (Timothy Carney) отмечает, что джерримендинг — это не исключительно республиканская практика, а давний инструмент политической борьбы, которым пользуются обе партии США. Примерами являются Калифорния, Иллинойс, Мэриленд и Джорджия, где демократы также использовали перераспределение округов для получения политического преимущества.

Фото: American Enterprise Institute

По мнению американского эксперта, проблема не в том, что джерримендинг используют республиканцы или демократы. Проблема в самой системе, которая позволяет любой партии, получившей контроль над процессом перераспределения округов, использовать его для самосохранения и ограничения политической конкуренции. Это может привести к хаосу, еще большему джерримендерингу и усилению межпартийной вражды.

Карни считает, что джерримендеринг не просто дает правящей партии несправедливое преимущество, но и фактически оставляет часть штата без представительства.

Ранее в нашем аналитическом материале сообщалось о текущем раскладе политических сил в США, которые ведут борьбу за контроль над Конгрессом, выборы в который назначены на 3 ноября, а судьбу большинства в Палате представителей и Сенате может решить всего несколько мандатов.