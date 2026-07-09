Трамп покинул Турцию на старом президентском борту из-за мер безопасности

Секретная служба настоятельно рекомендовала президенту Дональду Трампу вылететь из Турции на старом президентском самолете, а не на модернизированном самолете, подаренном Катаром, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на ABC News .

Такое решение было принято из соображений безопасности на фоне напряжённости в отношениях с Ираном и различий в защитных возможностях самолётов.

Трамп заявил, что смена самолёта не была связана с угрозами, однако отметил, что является одной из главных целей Ирана. Представители Белого дома утверждают, что новый самолёт оснащён современными системами защиты и соответствует всем требованиям к перевозке президента.

Несмотря на заявления администрации, ускоренная модернизация нового борта вызвала вопросы. Некоторые детали оборудования остаются засекреченными, а демократы в Сенате потребовали большей прозрачности от ВВС США и компании L3Harris, участвовавшей в модернизации.

Военно-воздушные силы США заявили, что новый самолет «безопасен, защищен и оснащен самыми передовыми технологиями, необходимыми для выполнения президентской миссии».

Новый самолёт будет использоваться в качестве президентского борта до окончания срока Трампа, после чего его планируют передать в Фонд президентской библиотеки Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что авиационный регулятор ЕС рекомендовал не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака и Ливана.