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    16:45, 24 Май 2025 | GMT +5

    Трамп подписал указы о расширении ядерной энергетики США

    Цель новой политики США - увеличить производство атомной энергии в четыре раза в течение следующих 25 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    ядерная энергетика
    Фото: pixabay.com

    Президент США подписал 23 мая четыре указа, направленных на значительное расширение использования в США ядерной энергетики. Один из них требует оценить, не проявляет ли комиссия по ядерному регулированию излишней осторожности в отношении допустимых уровней радиационного воздействия.

    Кроме того, как ожидается, указы Трампа обяжут комиссию одобрить строительство ядерного реактора в течение 18 месяцев, что ускорит процесс, который обычно занимает много лет, пишет издание The Hill.

    Еще один документ, подписанный Трампом, разрешает министерствам энергетики и обороны строить ядерные реакторы на федеральных землях, что позволит использовать ядерную энергию для обеспечения нужд обороны и операций с использованием искусственного интеллекта (ИИ), отмечает The Hill. Трамп также намерен расширить добычу и обогащение урана в США, чтобы избавиться от зависимости в этой области от Китая и России.

    Трамп хочет увеличить производство ядерной энергии в 4 раза

    Как отмечает агентство Reuters, администрация Трампа сталкивается с первыми за десятилетия ростом спроса на электроэнергию из-за бума в области искусственного интеллекта. Трамп в первый же день своего пребывания в должности объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, напоминает Reuters.

    Министр энергетики США Крис Райт заявил, что развитие новых источников энергии и центров обработки данных, необходимых для ИИ, станет «Манхэттенским проектом — 2» (масштабная программа США во время Второй мировой войны по разработке ядерного оружия — прим.ред).

    Теги:
    Энергетика Мировые новости Атомная станция ИИ США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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