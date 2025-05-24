Трамп подписал указы о расширении ядерной энергетики США

Президент США подписал 23 мая четыре указа, направленных на значительное расширение использования в США ядерной энергетики. Один из них требует оценить, не проявляет ли комиссия по ядерному регулированию излишней осторожности в отношении допустимых уровней радиационного воздействия.

Кроме того, как ожидается, указы Трампа обяжут комиссию одобрить строительство ядерного реактора в течение 18 месяцев, что ускорит процесс, который обычно занимает много лет, пишет издание The Hill.

Еще один документ, подписанный Трампом, разрешает министерствам энергетики и обороны строить ядерные реакторы на федеральных землях, что позволит использовать ядерную энергию для обеспечения нужд обороны и операций с использованием искусственного интеллекта (ИИ), отмечает The Hill. Трамп также намерен расширить добычу и обогащение урана в США, чтобы избавиться от зависимости в этой области от Китая и России.

Трамп хочет увеличить производство ядерной энергии в 4 раза

Как отмечает агентство Reuters, администрация Трампа сталкивается с первыми за десятилетия ростом спроса на электроэнергию из-за бума в области искусственного интеллекта. Трамп в первый же день своего пребывания в должности объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, напоминает Reuters.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что развитие новых источников энергии и центров обработки данных, необходимых для ИИ, станет «Манхэттенским проектом — 2» (масштабная программа США во время Второй мировой войны по разработке ядерного оружия — прим.ред).