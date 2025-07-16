Трамп отозвал половину нацгвардейцев из Лос-Анджелеса

Как заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, военнослужащие освобождаются от этой миссии в связи с тем, что «беззаконие в Лос-Анджелесе начало утихать».

— Благодаря нашим войскам, которые откликнулись на призыв, беззаконие в Лос-Анджелесе идёт на спад. В связи с этим 2000 бойцов Национальной гвардии Калифорнии освобождаются из состава федеральной миссии по защите, — заявил Шон Парнелл.

В начале июня президент Дональд Трамп распорядился о развертывании около 4000 военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии и 700 действующих морских пехотинцев для реагирования на протесты против миграционных рейдов в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Войскам было поручено защищать федеральные здания и охранять миграционных агентов, но законность их развертывания была оспорена в федеральном суде губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Губернатор также отреагировал на заявление представителя Пентагона Шона Парнелла, призвав администрацию Трампа «немедленно отправить всех домой».

— Более месяца Национальная гвардия была оторвана от своих семей, общин и гражданской работы, чтобы служить политическими пешками в руках президента в Лос-Анджелесе. В то время как почти 2000 из них начинают демобилизацию, оставшиеся гвардейцы продолжают оставаться без миссии, без направления и без надежды вернуться, — говорится в заявлении губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Ранее сообщалось, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс официально сняла комендантский час, введённый в центре города в ответ на протесты против миграционной политики администрации США.