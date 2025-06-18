Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в городе
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс официально сняла комендантский час, введённый в центре города в ответ на протесты против миграционной политики администрации США, сообщив об этом в аккаунте в сети X, передает корреспондент агентства Kazinform.
Несмотря на снижение протестной активности, мэр Басс подчеркнула, что власти сохраняют право восстановить комендантский час в случае обострения ситуации. Она также выразила обеспокоенность по поводу жесткой реакции федеральных сил, включая развертывание 700 морпехов и увеличение численности Национальной гвардии до 4 тысяч человек, что вызвало критику со стороны губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и местных властей.
Напомним, ранее было объявлено о введении комендантского часа в некоторых районах центра города на фоне протестов против рейдов иммиграционной службы.