    21:00, 29 Август 2025 | GMT +5

    Трамп отменил охрану Камалы Харрис

    Президент США Дональд Трамп отменил охрану бывшему вице-президенту Камале Харрис со стороны Секретной службы, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.

    Камала Харрис
    Фото: slaynews.com

    В четверг Трамп подписал меморандум, согласно которому охрана Харрис будет прекращена с понедельника.

    Секретная служба обычно обеспечивает охрану бывшему вице-президенту в течение шести месяцев после ее ухода с поста, но президент Джо Байден подписал указ о продлении срока охраны Харрис ещё на год.

    - Вице-президент благодарна Секретной службе США за их профессионализм, преданность делу и непоколебимую приверженность обеспечению безопасности, - сообщила Кирстен Аллен, старший советник Харрис.

    Защита госпожи Харрис прекратилась незадолго до того, как она отправилась в турне по стране для продвижения своей новой книги о президентской кампании. Книга под названием «107 дней» должна выйти 23 сентября.

    С момента вступления в должность, Трамп отметил охрану для ряда лиц: бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, бывшего госсекретаря Майка Помпео, своего бывшего помощника Брайана Хука.

    В марте Трамп также отменил охрану для детей Байдена, Хантера и Эшли.

