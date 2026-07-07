Трамп объявил о первых выплатах на инвестиционные счета для детей
Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство перечислило первые 1000 долларов более чем на 500 тысяч «счетов Трампа», передает Kazinform со ссылкой на Reuters.
Программа рассчитана на граждан США, родившихся с 2025 по 2028 год. Ее цель — дать детям возможность с раннего возраста участвовать в фондовом рынке и формировать накопления.
Трамп символически открыл торги на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq из Овального кабинета Белого дома. В церемонии приняли участие представители обеих бирж.
Средства на счетах будут автоматически инвестироваться в недорогой индексный фонд, ориентированный на долгосрочный рост. Владельцы смогут распоряжаться деньгами после достижения 18 лет: вывести средства или продолжить инвестирование.
Сторонники программы считают, что она поможет развивать долгосрочные инвестиции и финансовую грамотность. Критики отмечают, что семьи с низкими доходами могут не иметь возможности делать дополнительные взносы и в полной мере воспользоваться преимуществами таких счетов.
Ряд американских компаний уже заявил о поддержке программы. Среди них Visa, Dell, Comcast и Micron. Последняя пообещала направить 250 млн долларов на поддержку «счетов Трампа».
Ранее сообщалось, что программа «Нацфонд — детям» в Казахстане подтвердила свою эффективность, а за три года на счета 6,5 млн юных казахстанцев было перечислено 2,3 млрд долларов.