Трамп объявил о поимке человека, подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

— Я думаю, что с высокой долей вероятности, мы его задержали, — сказал глава Белого дома в эфире телекомпании Fox.

По словам Трампа, о задержании ему рассказали примерно за пять минут до этого интервью.

Трамп добавил, что поимке предполагаемого убийцы помог «очень близкий» к нему человек.

— Кто-то, кто был очень близок к нему, сказал: «Хм, это он», — рассказал президент США.

В том же эфире он уточнил, что подозреваемый пришел «к отцу», а тот обратился в Службу Маршалов США (служба федеральных судебных приставов), где у него был знакомый.

По словам Трампа, человек (вероятно имелся в виду тот, кто опознал подозреваемого, то есть его отец — Трамп использовал слово person) — «человек веры, пастор».

«Отец убедил сына», — сказал президент, добавив, что пока эта информация может быть неточной, поскольку он говорит о том, что слышал.

В ответ на просьбу уточнить эти данные Трамп сказал, что отец подозреваемого сказал своему сыну: «мы должны поехать». «Они поехали на машине в полицейское управление, и он там сейчас находится», — добавил президент.

Трамп не уточнил, кем именно является подозреваемый, сообщив только его возраст: 28 или 29 лет. Позднее в газете New York Post появилась информация, что задержанный — 22-летний житель Юты.

— Все может измениться, но факты есть факты — у нас тот, кого мы искали, — подчеркнул президент США.

По его словам, у следствия изначально «не было абсолютно ничего». «Мы начали с видеозаписи, на которой он был похож на муравья — это было почти бесполезно. Мы просто увидели, что кто-то там был».

На видео с разыскиваемым подозреваемым, которое опубликовало ФБР, было видно, как тот бежит по крыше здания, откуда был произведен выстрел, а затем скрывается с места преступления.

Трамп выразил надежду, что задержанного признают виновным, то он будет приговорен к смертной казни.

— Кирк был самым лучшим человеком, он этого не заслужил, — сказал Трамп.

Он пообещал прийти на похороны соратника, и сказал, что не стал смотреть видео его убийства, потому что хочет запомнить его живым. По его словам, Кирк ему был «как сын» и помогал ему с тиктоком.

Напомним, 31-летний Кирк, который являлся одним из главных союзников Трампа во время предвыборной кампании и помог его победе, был застрелен во время выступления в кампусе Университета Utah Valley в среду.

Дональд Трамп приказал приспустить флаги США в честь Чарли Кирка.