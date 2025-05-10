Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном

— После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, — написал президент США в своей соцсети TruthSocial.

Госсекретарь США Марко Рубио незадолго до этого созванивался с властями как Пакистана, так и Индии, предлагая выступить в качестве посредника на переговорах.

Индия и Пакистан подтвердили прекращение огня.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Индия и Пакистан «прекратят все обстрелы и военные действия на суше, в воздухе и на море» с 17:00 по восточному времени.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны согласились прекратить огонь.

— Пакистан всегда стремился к поддержанию мира и безопасности в регионе, при этом не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью, — заявил он.

Напомним, конфликт между двумя странами обострился в ночь на 10 мая, когда правительство Пакистана объявило о начале специальной военной операции против Индии.