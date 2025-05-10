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    17:22, 10 Май 2025 | GMT +5

    Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о «полном и немедленном прекращении огня», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Дональд Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ
    Фото: АА

    — После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, — написал президент США в своей соцсети TruthSocial.

    Госсекретарь США Марко Рубио незадолго до этого созванивался с властями как Пакистана, так и Индии, предлагая выступить в качестве посредника на переговорах.

    Индия и Пакистан подтвердили прекращение огня.

    Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Индия и Пакистан «прекратят все обстрелы и военные действия на суше, в воздухе и на море» с 17:00 по восточному времени.

    Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны согласились прекратить огонь.

    — Пакистан всегда стремился к поддержанию мира и безопасности в регионе, при этом не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью, — заявил он.

    Напомним, конфликт между двумя странами обострился в ночь на 10 мая, когда правительство Пакистана объявило о начале специальной военной операции против Индии. 

    Теги:
    Пакистан Индия Мировые новости США Дональд Трамп
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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