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    Трамп объявил дату визита Си Цзиньпина в США

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Соединенные Штаты 24 сентября, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп объявил дату визита Си Цзиньпина в США
    Фото: Report.az

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Вашингтоне. По его словам, визит главы Китая начнется 24 сентября.

    Предстоящая поездка станет ответным визитом после майской встречи лидеров двух стран в Китае. Напомним, Трамп посетил Пекин 14–15 мая, где провел переговоры с председателем КНР.

    В начале июня госсекретарь США Марко Рубио отметил, что майский визит не привел к значительным практическим результатам. При этом он подчеркнул, что главной задачей переговоров было прямое общение руководителей двух крупнейших мировых держав.

    Ожидается, что сентябрьская встреча станет продолжением американо-китайского диалога по вопросам двусторонних отношений и международной повестки.

    Китай Мировые новости США Си Цзиньпин Дональд Трамп
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор