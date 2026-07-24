Трамп объявил дату визита Си Цзиньпина в США
Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Соединенные Штаты 24 сентября, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Вашингтоне. По его словам, визит главы Китая начнется 24 сентября.
Предстоящая поездка станет ответным визитом после майской встречи лидеров двух стран в Китае. Напомним, Трамп посетил Пекин 14–15 мая, где провел переговоры с председателем КНР.
В начале июня госсекретарь США Марко Рубио отметил, что майский визит не привел к значительным практическим результатам. При этом он подчеркнул, что главной задачей переговоров было прямое общение руководителей двух крупнейших мировых держав.
Ожидается, что сентябрьская встреча станет продолжением американо-китайского диалога по вопросам двусторонних отношений и международной повестки.