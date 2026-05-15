Трамп завершил визит в Китай

Президент США Дональд Трамп в пятницу днем покинул Пекин, завершив государственный визит в Китай, проходивший с 13 по 15 мая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Перед отъездом в пятницу Дональд Трамп провел встречу с Си Цзиньпином в узком составе в резиденции Чжуннаньхай в Пекине, на которой заявил, что он готов и далее поддерживать искреннюю и глубокую коммуникацию с председателем КНР и с нетерпением ждет возможности принять его в Вашингтоне.

Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями по основным вопросам, касающимся двух стран и мира, и достигли ряда новых консенсусов, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР.

Как сообщается, стороны согласились рассматривать построение китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности как новое позиционирование отношений между двумя странами.

— Это послужит стратегическим ориентиром для двусторонних отношений на ближайшие три года и даже на еще более долгосрочную перспективу, будет способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений и принесет больше мира, процветания и прогресса всему миру, — заявил официальный представитель МИД КНР.

Дипломат подчеркнул, что лидеры двух стран достигли важного консенсуса относительно надлежащего решения озабоченностей друг друга, и договорились усилить контакты и координацию по международным и региональным вопросам.

Взаимодействие глав двух государств способствовало углублению взаимопонимания, укрепило взаимодоверие, содействовало практическому сотрудничеству, а также повысило благосостояние народов обеих стран и привнесло в мир столь необходимые стабильность и определенность, говорится в сообщении.

