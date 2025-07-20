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    14:46, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года

    Дональд Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в соцсети Truth Social, передает Kazinform. 

    Барак Обама
    Фото: x.com/BarackObama

    Трамп положительно оценил выступление журналиста Fox News, который в эфире высказался с разоблачением действий Обамы по фальсификации выборов.

    — Отличная работа молодого и талантливого Харрисона Филдса из Fox News. Экспертная группа была великолепна с предложением о судебном преследовании Обамы и «бандитов», которые только что были однозначно разоблачены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня, — написал Трамп.

    Президент США также похвалил главу Национальной разведки Тулси Габбард за проделанную работу.

    В пятницу директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы после победы Дональда Трампа в президентских выборах в 2016 году пыталась дискредитировать результаты выборов через фабрикацию информации.

    Ранее Дональд Трамп подал иск против медиамагната Мердока после публикации WSJ

    Теги:
    Мошенничество Президент США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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