Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года

Трамп положительно оценил выступление журналиста Fox News, который в эфире высказался с разоблачением действий Обамы по фальсификации выборов.

— Отличная работа молодого и талантливого Харрисона Филдса из Fox News. Экспертная группа была великолепна с предложением о судебном преследовании Обамы и «бандитов», которые только что были однозначно разоблачены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня, — написал Трамп.

Президент США также похвалил главу Национальной разведки Тулси Габбард за проделанную работу.

В пятницу директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы после победы Дональда Трампа в президентских выборах в 2016 году пыталась дискредитировать результаты выборов через фабрикацию информации.

Ранее Дональд Трамп подал иск против медиамагната Мердока после публикации WSJ