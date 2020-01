Трамп не исключает возможности нанесения удара по важным иранским объектам

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от дальнейших действий, направленных против США и американских граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт американского лидера в Twitter.

В субботу в своем аккаунте в социальной сети американский президент написал о том, что Иран очень смело говорит о нанесении ударов по определенным объектам США в качестве ответной меры за гибель командующего Касема Сулеймани.

«Многие годы Иран был сплошной проблемой. Пусть это послужит предупреждением, если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, мы определили 52 иранских объекта, на очень высоком уровне и важных для Ирана и иранской культуры. И тогда эти цели и сам Иран будут подвергнуты ударам очень быстро и сильно. США больше не нужны угрозы!» - подчеркнул Трамп в сообщении в Twitter.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!