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вчера 16:43
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Трамп не исключает возможности нанесения удара по важным иранским объектам
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от дальнейших действий, направленных против США и американских граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт американского лидера в Twitter.
В субботу в своем аккаунте в социальной сети американский президент написал о том, что Иран очень смело говорит о нанесении ударов по определенным объектам США в качестве ответной меры за гибель командующего Касема Сулеймани.
«Многие годы Иран был сплошной проблемой. Пусть это послужит предупреждением, если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, мы определили 52 иранских объекта, на очень высоком уровне и важных для Ирана и иранской культуры. И тогда эти цели и сам Иран будут подвергнуты ударам очень быстро и сильно. США больше не нужны угрозы!» - подчеркнул Трамп в сообщении в Twitter.
....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020
Как сообщалось ранее, восемь человек погибли в результате ракетной атаки на аэропорт Багдада (Ирак), в их числе командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани.
Как выяснилось позже, Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа, который написал в Twitter, что Сулеймани «убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и планировал убить еще многих».МИА «Казинформ» представило ранее реакцию мирового сообщества на гибель Касема Сулеймани.
Между тем 3 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,84% - до $68,13. Цена марки WTI растет на 2,66% - до $62,83 за баррель.Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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