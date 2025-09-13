Трамп направит Нацгвардию еще в один штат

Войска Национальной гвардии США будут отправлены в город Мемфис (штат Теннеси) для борьбы с преступностью. Об этом заявил в пятницу, 12 сентября, президент США Дональд Трамп.

— Мы направляемся в Мемфис. Мемфис находится в глубоком кризисе. Мы собираемся исправить ситуацию, как это сделали в Вашингтоне, — сказал глава Белого дома в эфире телеканала Fox News.

Трамп объявил о намерении перебросить бойцов Нацгвардии в Мемфис на фоне сопротивления его более ранним планам направить нацгвардейцев в Чикаго. 7 сентября тысячи людей в Чикаго вышли на протестные марши, а губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Би Прицкер заявил, что Трамп «угрожает войной американскому городу».

Напомним, более 2200 солдат и лётчиков Национальной гвардии были направлены в столицу США для борьбы с преступностью и бездомностью в Вашингтоне. Отмечается, что в августе количество насильственных преступлений снизилось примерно на 27% по сравнению с прошлым годом, согласно данным полиции округа Колумбия.