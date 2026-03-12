Трамп начинает новый этап торговой войны

Сообщается, что это станет следующим этапом масштабных глобальных торговых войн, развязанных президентом Дональдом Трампом.

Так, Управление торгового представителя США начинает официальное расследование в отношении основных торговых партнеров, в том числе Европейского союза, Мексики и Китая, которые входят в пятерку крупнейших источников импорта в США.

Новые меры США также затронут: Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Японию и Индию, в соответствии с законом о торговле, известным как Раздел 301.

— Эти расследования будут сосредоточены на странах, в экономике которых, по имеющимся у нас данным, наблюдаются структурные избыточные производственные мощности в различных отраслях обрабатывающей промышленности, например в виде значительного и устойчивого положительного сальдо торгового баланса, а также недозагруженных или неиспользуемых мощностей, — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Грир заявил, что США также планируют начать расследование в отношении импортных товаров, произведённых с использованием «принудительного труда».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели единый 10-процентный тариф для всех торговых партнеров. Он был введен после того, как в конце февраля Верховный суд отменил многие тарифы Трампа.