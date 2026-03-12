Трамп начинает новый этап торговой войны
Администрация Трампа объявила, что начнет серию расследований в отношении 16 основных торговых партнеров США, что может привести к введению новых пошлин на импорт, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.
Сообщается, что это станет следующим этапом масштабных глобальных торговых войн, развязанных президентом Дональдом Трампом.
Так, Управление торгового представителя США начинает официальное расследование в отношении основных торговых партнеров, в том числе Европейского союза, Мексики и Китая, которые входят в пятерку крупнейших источников импорта в США.
Новые меры США также затронут: Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Японию и Индию, в соответствии с законом о торговле, известным как Раздел 301.
— Эти расследования будут сосредоточены на странах, в экономике которых, по имеющимся у нас данным, наблюдаются структурные избыточные производственные мощности в различных отраслях обрабатывающей промышленности, например в виде значительного и устойчивого положительного сальдо торгового баланса, а также недозагруженных или неиспользуемых мощностей, — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
Грир заявил, что США также планируют начать расследование в отношении импортных товаров, произведённых с использованием «принудительного труда».
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели единый 10-процентный тариф для всех торговых партнеров. Он был введен после того, как в конце февраля Верховный суд отменил многие тарифы Трампа.