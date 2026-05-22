Трамп может пропустить свадьбу сына из-за ситуации вокруг Ирана

Президент Дональд Трамп не уверен, сможет ли он посетить свадьбу своего сына Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон. По словам президента США, сейчас для него «не лучшее время», поскольку он занят международными вопросами, прежде всего ситуацией вокруг Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Трамп отметил, что хотел бы присутствовать на семейном мероприятии, но государственные дела остаются для него приоритетом. Он подчеркнул, что находится в центре серьезных политических событий и поэтому пока не может точно подтвердить свое участие в свадьбе.

Президент также пошутил о реакции СМИ, заявив, что подвергнется критике в любом случае: как если приедет на свадьбу, так и если пропустит ее. Несмотря на это, он пожелал молодоженам счастливого брака и положительно отозвался о невесте своего сына.

Свадьба сына президента США пройдет на Багамах, а в расписании Трампа на выходные запланировано пребывание в Нью-Джерси.

Трамп-младший был женат на Ванессе Трамп 13 лет, у них двое детей. Ранее он был помолвлен с Кимберли Гилфойл, которую президент назначил послом США в Греции в 2025 году после того, как она рассталась с Трампом-младшим.

Ранее сообщалось, что Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану.