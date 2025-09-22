Трамп грозит Венесуэле, требуя от нее забрать своих граждан

— Тысячи людей серьезно пострадали и даже были убиты этими «монстрами», — заявил американский президент. — Уберите их к черту из нашей страны немедленно, иначе вы заплатите неисчислимую цену! — написал он заглавными буквами в субботу, 20 сентября.

Агентство dpa напоминает, что при предшественнике Трампа, демократе Джо Байдене, некоторые граждане Венесуэлы имели в США статус временной защиты, защищавший их от депортации. Новая республиканская администрация лишила их данного статуса, однако Верховный суд США приостановил это решение по иску правозащитников. Несколько дней назад администрация Трампа подала в ВС экстренное ходатайство, добиваясь снятия этой блокады. Первые венесуэльцы уже были выдворены из США и помещены в тюрьму в Сальвадоре.

Отключение YouTube-канала Мадуро

19 сентября перестал работать YouTube-канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэльский государственный телеканал Telesur утверждает, что видеоблог Мадуро «удален».

Официального подтвреждения этого от Google, материнской компании YouTube, пока нет. На сайте самого YouTube говорится, что администрация платформы удаляет аккаунты, которые допускают «неоднократные нарушения правил сообщества», в том числе публикуют дезинформацию, высказывания, разжигающие ненависть, и контент, «мешающий демократическим процессам».

У канала Мадуро было было 200 тысяч подписчиков. На нем публиковались в основном выступления венесуэльского президента, а также отрывки из его еженедельной программы на государственном телевидении Венесуэлы.

Напомним, 16 сентября Трамп заявил, что американские военные нанесли удар по второму судну в международных водах Карибского моря. Он утверждал, что это малое судно было венесуэльским и везло наркотики в США.