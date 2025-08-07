Трамп анонсировал 100% пошлины на полупроводники
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что планирует ввести 100-процентные пошлины на полупроводники, импортируемые для использования в потребительской электронике и других продуктах. Однако он отметил, что они не будут распространяться на компании, которые обязуются производить чипы в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Politico.
- Мы введем пошлины примерно в 100 процентов на чипы и полупроводники, — сказал Трамп.
Трамп добавил, что компании, производящие полупроводники в США, не столкнутся с этими пошлинами.
- Если вы уже взяли на себя обязательство строить или находитесь в процессе строительства, как многие сейчас, пошлин не будет. Если же по какой-то причине вы говорите о строительстве, но в итоге не строите, мы возвращаемся назад и суммируем все, и мы выставим вам счет позже. Придется платить, — отметил Трамп.
В 2024 году США импортировали полупроводников на сумму более 60 млрд долларов, в том числе из Азии на сумму более 50 млрд долларов. Ведущими поставщиками являются страны Азии и Европейский союз.
