    14:05, 07 Август 2025 | GMT +5

    Трамп анонсировал 100% пошлины на полупроводники

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что планирует ввести 100-процентные пошлины на полупроводники, импортируемые для использования в потребительской электронике и других продуктах. Однако он отметил, что они не будут распространяться на компании, которые обязуются производить чипы в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Politico

    Фото: Midiourney

    - Мы введем пошлины примерно в 100 процентов на чипы и полупроводники, — сказал Трамп.

    Трамп добавил, что компании, производящие полупроводники в США, не столкнутся с этими пошлинами.

    - Если вы уже взяли на себя обязательство строить или находитесь в процессе строительства, как многие сейчас, пошлин не будет. Если же по какой-то причине вы говорите о строительстве, но в итоге не строите, мы возвращаемся назад и суммируем все, и мы выставим вам счет позже. Придется платить, — отметил Трамп.

    В 2024 году США импортировали полупроводников на сумму более 60 млрд долларов, в том числе из Азии на сумму более 50 млрд долларов. Ведущими поставщиками являются страны Азии и Европейский союз.

    Напомним, 7 августа вступили в силу новые торговые пошлины США для многих стран мира. Для казахстанского экспорта — 25% на весь объем поставок. О том как рост это отразится на экономике нашей страны читайте здесь. 

    Пошлины Мировые новости США Дональд Трамп
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
