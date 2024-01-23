Тракторная забастовка и протесты против ультраправых. Что происходит в бунтующей Германии

На прошлой неделе немецкие города охватила волна митингов. Против политики федерального правительства мирно протестуют местные фермеры. К их акциям подключились рестораторы, представители рыболовной индустрии, судоходные компании и многие ремесленники. Кроме того, сотни тысяч людей вышли на улицы против правого экстремизма. О причинах и целях протестных акций в Германии, читайте в материале собственного корреспондента Kazinform в Европейском союзе.

Тракторы у Бранденбургских ворот

Наиболее крупной стала акция фермеров Германии 15 января, когда, по данным полиции, в центр Берлина прибыло около 10 тысяч человек на более 5 тысячах тракторах и грузовиках. Это мероприятие было организовано Ассоциацией немецких фермеров. В результате в районе Бранденбургских ворот возникли массовые перебои в движении транспорта. Тем не менее, особых происшествий и нарушений общественного порядка не было зафиксировано.

Немецкие фермеры протестовали против планов правительства Германии сократить субсидии на дизельное топливо и отменить налоговые льготы. Несмотря на то, что власти пошли на компромисс, пообещав сокращать субсидии поэтапно в течение следующих двух лет до их полной отмены в 2026 году, представители Немецкого крестьянского союза заявляют, что этого недостаточно.

К акции фермеров присоединились также немецкие рестораторы, судоходные компании, рыболовы и ремесленники. Федеральная ассоциация среднего бизнеса Германии заявила: «Малый и средний бизнес выражают солидарность: фермеры также являются средним бизнесом».

Местная ассоциация автомобильных перевозок, логистики и утилизации отходов (BGL) также приняла участие в протестах. Экспедиторы и водители грузовиков в свою очередь выступают против двойного увеличения налогов на выбросы CO2 и дорожных сборов, а также роста цен на дизельное топливо.

Фото: tagesschau.de

На прошлой неделе президент BGL Дирк Энгельхардт заявил в эфире телеканала ZDF: «Наш бизнес в настоящее время платит дважды. И мы хотели бы, чтобы коалиционное правительство взяло на себя решение этого вопроса».

Поддержали фермеров и немецкие рыбаки, ведущие промысел на побережье Северного моря.

- Рыболовство против отмен субсидий на дизельное топливо и освобождение от налогов для сельскохозяйственных машин, - заявили в отраслевой ассоциации катерных и прибрежных рыбаков.

По данным ассоциации, федеральное правительство планирует сократить субсидии в сельскохозяйственном секторе, в том числе за счет рыболовной отрасли.

- Дефицит бюджета может быть закрыт за счет средств, которые были предназначены для рыболовства, - критикует правительство представитель ассоциации катерных и прибрежных рыбаков.

Речь идет о компенсационных выплатах в районах рыболовства на участках Северного и Балтийского морей, где в соответствии с Законом о ветроэнергетике на море должны функционировать ветряные электростанции. Представитель ассоциации рыбаков объясняет, что теперь деньги, предназначенные на компенсации, будут использоваться для других целей, чтобы компенсировать дефицит бюджета федерального правительства.

Владельцы небольших ресторанов присоединились к протестующим фермерам, критикуя повышение НДС на продукты питания, а также рост цен на электроэнергию и газ, увеличение налога на выбросы CO2 и новые пошлины на грузовой автотранспорт.

- Вместе с Ассоциацией немецких фермеров мы стремимся к тому, чтобы продукты местного производства, а также еда в ресторанах оставались доступными, - пояснил представитель отраслевой Ассоциации ресторанного и гостиничного бизнеса «Dehoga» Гвидо Зеллик.

По данным отраслевой ассоциации Бранденбурга, за протестами фермеров также стоят ремесленные предприятия. На прошлой неделе Ремесленная палата раскритиковала действия правительственной коалиции.

- Торговля и средний бизнес заслуживают большей признательности и поддержки. Из-за политических изменений в последние недели и месяцы наши компании потеряли уверенность в будущем развитии, - сказал президент Ассоциации ремесленной палаты Бранденбурга Роберт Вюст.

Роберт Вюст подчеркивает, что многие ремесленные предприятия разочарованы текущей политикой федерального правительства.

- Пекари и мясники особенно опасаются, что потеря субсидий для фермеров приведет к увеличению стоимости сырья для их предприятий, - отмечает он.

Наряду с этим, в начале января в Германии прошли забастовки машинистов поездов. Таким образом, протест фермеров против сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо перерос в общий протест с участием других отраслей среднего бизнеса. На фоне указанных событий немецкие политологи констатируют падение рейтинга коалиционного правительства страны.

Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Напомним, что с декабря 2021 года правительство ФРГ состоит из членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Зеленых и Свободных демократов (СвДП).

Социальный протест против правого экстремизма

20 января по всей Германии прокатилась еще одна волна митингов, на этот раз против крайне правых партий. Крупной партией крайне правого фланга в ФРГ считается «Альтернатива для Германии» (АдГ). Эта политическая партия была основана в 2013 году. По итогам выборов в сентябре 2017 года стала третьей по численности партией в Бундестаге. Партию описывают как немецкую националистическую, правопопулистскую и евроскептическую. С конца февраля 2021 года Федеральная служба защиты конституции Германии получила право наблюдать за партией. Сами крайне правые партийцы заявили о намерениях на предстоящих в 2025 году выборах в Бундестаг впервые выдвинуть кандидата на пост федерального канцлера.

Катализатором протестов стала публикация на немецком портале расследований Correctiv, который опубликовал новость о тайной встрече некоторых политиков из крайне правых партий в восточногерманском городе Потсдам в ноябре 2023 года. По данным авторов расследования, в ходе секретной встречи обсуждался некий генеральный план по избавлению Германии от иммигрантов, так называемая «ремиграция».

Канцлер Германии Олаф Шольц решительно осудил указанные планы правых экстремистов и политиков из крайне правой партии «Альтернатива для Германии», проведя параллели с нацистской расовой идеологией.

- Я говорю абсолютно ясно и строго: правые экстремисты нападают на нашу демократию, - сказал он в видеообращении.

- Если есть что-то, чему никогда больше не должно быть места в Германии, так это этнорасовая идеология национал-социалистов, - продолжил Шольц, имея в виду нацистский режим 1933-1945 годов. - Именно в этом заключаются отвратительные планы переселения этих экстремистов. От одной этой мысли по спине пробегает дрожь.

Обращаясь непосредственно к мигрантам и жителям страны иммигрантского происхождения, канцлер ФРГ сказал: «Вы принадлежите нам! Вы нужны нашей стране!».

По данным полиции и организаторов, только во Франкфурте-на-Майне и Ганновере в прошлую субботу собралось 35 тысяч человек. Одним из девизов было «защищать демократию». В воскресенье протесты продолжились в Берлине, Мюнхене и других городах. В Штутгарте люди собрались под лозунгом «Все вместе против АдГ». Представитель организатора - Штутгартского правого альянса - оценил число участников в 20 тысяч человек.

В Карлсруэ демонстрация прошла через центр города, а затем снова собрался на рыночной площади. В Гейдельберге собралось около 18 тысяч человек, около 5 тысяч человек вышли на улицы Фрайбурга.

На демонстрацию против правого экстремизма и «АдГ» во Франкфурте собралось около 35 тысяч человек. Большой наплыв людей заставил расширить территорию митинга от рыночной площади Рёмера до прилегающих улиц и площадей. В Кассель приехало около 12 тысяч человек, что в двенадцать раз больше, чем первоначально предполагалось. Участники несли плакаты с такими лозунгами, как «Нацисты и антисемиты должны быть изгнаны» и «Вместе против экстремистов за демократию».

Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

По подсчетам полиции и организаторов, в общей сложности на демонстрации 20 января по всей стране пришло не менее 300 тысяч человек.

Тем не менее, политологи Германии считают, что крайне правые партии страны имеют потенциал к получению больших голосов на предстоящих в июне 2024 года выборах в Европарламент. Предвыборная программа партии содержит призывы к ограничению миграции в страну, что отвечает запросам значительной части коренного населения Германии, считают они.

24 января в Германии начнется очередная крупная забастовка: на акции протестов выйдут машинисты поездов. Как сообщает профсоюз машинистов немецких поездов (GDL), она продлится пять дней и затронет весь железнодорожный транспорт в стране. Профсоюз требует повышения зарплаты и выплаты компенсирующих инфляцию премий, а также переход для сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую.