ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Тракториста в наркотическом опьянении задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время рейдовых мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, полицейские Туркестанской области выявили очередного нетрезвого водителя.

Примерно в 13 часов дня сотрудники Казыгуртского РОП остановили на поле возле села Казыгурт трактор Т-80. При проверке установлено, что у водителя сельхозтехники отсутствуют водительские права. Кроме того, они заметили у мужчины покрасневшие глаза. Сельчанина доставили на медицинское освидетельствование. Согласно заключению, он находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» и направлен в Казыгуртский районный суд для привлечения нарушителя к административной ответственности.