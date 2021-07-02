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    12:29, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Тракториста в наркотическом опьянении задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Тракториста в наркотическом опьянении задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время рейдовых мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, полицейские Туркестанской области выявили очередного нетрезвого водителя.

    Примерно в 13 часов дня сотрудники Казыгуртского РОП остановили на поле возле села Казыгурт трактор Т-80. При проверке установлено, что у водителя сельхозтехники отсутствуют водительские права. Кроме того, они заметили у мужчины покрасневшие глаза. Сельчанина доставили на медицинское освидетельствование. Согласно заключению, он находился в состоянии наркотического опьянения.

    В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» и направлен в Казыгуртский районный суд для привлечения нарушителя к административной ответственности.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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