Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Тракторист в области Абай скончался от острой сердечной недостаточности

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Июня 2023, 20:46
Тракторист в области Абай скончался от острой сердечной недостаточности Фото: t.me/POLICE_of_KZ

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пропавший 10 июня житель села Долонь Бескарагайского района Сергей Архипов скончался от острой сердечной недостаточности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Тело без вести пропавшего Сергея Архипова, 1987 года рождения нашел кинологический расчет департамента полиции области Абай в 50 км от места тушения лесного пожара в лесополосе во время прочесывания местности. След взяла служебная собака.

Признаков насильственной смерти мужчины, а также признаков, указывающих на его гибель от огня и пожара при первоначальном осмотре не обнаружено.

Проведенной в дальнейшем судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности - кардиомиопатии.

Ранее сообщалось, что тракторист Сергей Архипов помогал в тушении пожара в области Абай и пропал. Его поиски продолжались более двух суток. Его трактор нашли в зоне пожара в области Абай.


Происшествия   Регионы Казахстана   Утраты   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане