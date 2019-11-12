Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:21
-
вчера 21:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Трактор и автобус столкнулись в столице: пострадало 5 пассажиров
12 Ноября 2019 10:32
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Маршрутный автобус №40 попал в ДТП в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Нур-Султана.
Новости по темеСовершивший ДТП в Южной Корее казахстанец вернулся на родину Два человека погибли при столкновении с верблюдом на трассе Актау-Жанаозен Три автомашины вылетели с трассы в Акмолинской области
По факту ДТП, имевшего место 12 ноября 09:10 часов на пересечении ул. Пушкина и пр. Абылай хана полицейскими проводится дознание.
«Установлено, что водитель трактора при повороте налево, на пересечении ул. Пушкина и пр. Абылай хана, не уступив транспортному средству, следовавшего со встречного направления, допустил столкновение с маршрутным автобусом №40. По предварительным данным в медицинское учреждение доставлены 5 пассажиров», – сообщили в полиции.
Ключевые слова: Нур-Султан, ДТП, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Мужчина совершил разбойное нападение с ножом на магазин в Павлодаре
- В столице против гриппа привились 107 456 горожан
- Водитель «авто на дровах» в Алматы использовал подложные госномера - полиция
- Заседание Astana Club с участием Нурсултана Назарбаева началось в столице
- Катастрофа в Австралии: дым от лесных пожаров виден из космоса
- 12 лошадей сбил водитель грузовика в СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047