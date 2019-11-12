Трактор и автобус столкнулись в столице: пострадало 5 пассажиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Маршрутный автобус №40 попал в ДТП в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Нур-Султана.

По факту ДТП, имевшего место 12 ноября 09:10 часов на пересечении ул. Пушкина и пр. Абылай хана полицейскими проводится дознание.

«Установлено, что водитель трактора при повороте налево, на пересечении ул. Пушкина и пр. Абылай хана, не уступив транспортному средству, следовавшего со встречного направления, допустил столкновение с маршрутным автобусом №40. По предварительным данным в медицинское учреждение доставлены 5 пассажиров», – сообщили в полиции.