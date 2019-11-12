+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трактор и автобус столкнулись в столице: пострадало 5 пассажиров

12 Ноября 2019 10:32
Поделиться:
Трактор и автобус столкнулись в столице: пострадало 5 пассажиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Маршрутный автобус №40 попал в ДТП в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Нур-Султана.

Новости по теме

12 лошадей сбил водитель грузовика в СКО
Совершивший ДТП в Южной Корее казахстанец  вернулся на родину Два человека погибли при столкновении с верблюдом на трассе Актау-Жанаозен Три автомашины вылетели с трассы в Акмолинской области

По факту ДТП, имевшего место 12 ноября 09:10 часов на пересечении ул. Пушкина и пр. Абылай хана полицейскими проводится дознание.

«Установлено, что водитель трактора при повороте налево, на пересечении ул. Пушкина и пр. Абылай хана, не уступив транспортному средству, следовавшего со встречного направления, допустил столкновение с маршрутным автобусом №40. По предварительным данным в медицинское учреждение доставлены 5 пассажиров», – сообщили в полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, ДТП, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив