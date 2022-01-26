Трагический январь в РК: как это было глазами военнослужащего

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе трагических январских событий пострадали мирные жители, сотрудники правоохранительных органов, силовых структур. Один из них – очевидец событий, военнослужащий Куандык Кусаинов рассказал, что происходило на площади Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По дороге было совершено нападение на нашу военную машину. Нам перекрыли дорогу, не давали возможности поехать дальше. Кто-то пролил жидкость на машину, нам пришлось выйти. Сразу же начали успокаивать протестующих, призывали к спокойствию. В ответ они начали избивать нас. Дальше я не помню, что произошло», - поделился военнослужащий Куандык Кусаинов.

По его словам, военнослужащие не были вооружены.

«У нас не было оружия, потому что мы думали, что это мирный митинг, поэтому приехали наблюдать за общей ситуацией. Наша задача – обеспечение общественного порядка. Однако протестующие не слушались нас. Призывали присоединиться к ним», - рассказал военнослужащий.

Напомним, сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций состоялась презентация документального фильма «Трагический январь. Как это было» агентства «Хабар».

Фильм представляет собой нарезку из редких документальных кадров, рассказывающих о развитии событий с точной хроникой. Съемочной группой выстроена линия, где зрителю предоставляется полный фактаж событий, детали, а также заявления руководства страны.

Продолжительность документального фильма – 20 минут.