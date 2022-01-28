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«Трагический январь» стал для нас самым суровым испытанием за все годы Независимости - Президент РК

28 Января 2022 15:40
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«Трагический январь» стал для нас самым суровым испытанием за все годы Независимости - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Трагический январь» стал для нас самым суровым испытанием за все годы Независимости. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе съезда партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В первые дни января Казахстан пережил сильнейшее потрясение. Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны, единства народа и, в конечном итоге, на захват власти», - сказал во время съезда партии Касым-Жомарт Токаев.

«Благодаря сплоченности, солидарности, мужеству, сознательности наших граждан мы смогли предотвратить разрушение нашей государственности, не допустили еще большего кровопролития. «Трагический январь» стал для нас самым суровым испытанием за все годы Независимости», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».


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#Президент Казахстана   #Общество   #Алматинская трагедия   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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