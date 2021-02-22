Трагедия в Жанатасе: фонд «Birgemiz» направит 2 млн тенге пострадавшей семье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Попечительским советом фонда «Birgemiz» принято решение направить 2 млн тенге семье Абдумаликовых, пострадавшей от пожара в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«От имени Фонда выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших детей. Это невосполнимая утрата для родителей детей и для всех нас. Разделяя горе семьи Абдумаликовых, мы приняли решение оказать материальную помощь», - отметил председатель фонда Руслан Сакеев.

Напомним, 19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на небольшой площади в 16 кв. м. Но этого хватило, чтобы находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа. Выяснилось, что дети остались без присмотра взрослых.

По факту пожара в Жанатасе возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.

Фонд «Birgemiz» был учрежден в марте прошлого года по инициативе Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева для поддержки нуждающихся социально-уязвимых слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом. За время работы фонда единовременная выплата была оказана свыше 655 тысячам нуждающихся семей (2,2 млн человек), более 2 тысячам медицинских работников. 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения были бесплатно переданы 5 млн медицинских масок.

Также на средства фонда были построены 32 дома для пострадавших от подтопления граждан в Мактааральском районе Туркестанской области.