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    14:25, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Трагедия в Жанатасе: фонд «Birgemiz» направит 2 млн тенге пострадавшей семье

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Попечительским советом фонда «Birgemiz» принято решение направить 2 млн тенге семье Абдумаликовых, пострадавшей от пожара в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    «От имени Фонда выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших детей. Это невосполнимая утрата для родителей детей и для всех нас. Разделяя горе семьи Абдумаликовых, мы приняли решение оказать материальную помощь», - отметил председатель фонда Руслан Сакеев.

    Напомним, 19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на небольшой площади в 16 кв. м. Но этого хватило, чтобы находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа. Выяснилось, что дети остались без присмотра взрослых.

    По факту пожара в Жанатасе возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.

    Фонд «Birgemiz» был учрежден в марте прошлого года по инициативе Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева для поддержки нуждающихся социально-уязвимых слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом. За время работы фонда единовременная выплата была оказана свыше 655 тысячам нуждающихся семей (2,2 млн человек), более 2 тысячам медицинских работников. 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения были бесплатно переданы 5 млн медицинских масок.

    Также на средства фонда были построены 32 дома для пострадавших от подтопления граждан в Мактааральском районе Туркестанской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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