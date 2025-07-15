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    20:11, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Трагедия в «Семей орманы»: какие уроки извлекло Минэкологии

    Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в интервью в студии Jibek Joly рассказал о выводах, которые ведомство сделало после крупного пожара в государственном природном резервате «Семей орманы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Канат Бозумбаев проинспектировал работу противопожарных служб в резервате «Семей орманы»
    Фото: Правительство РК

    «В отрасли оказались случайные люди»

    Министр связал трагедию в «Семей орманы» с кадровыми просчетами — в отрасли оказалось много непрофильных специалистов.

    — Самая главная причина, наверное, в том, что в отрасль пришли абсолютно далёкие от лесного хозяйства люди — на руководящие посты и в среднее звено. Сегодня более 30% руководящего состава — это люди, не имеющие отношения к отрасли. К сожалению, я это констатирую как факт. Второе — очень низкий уровень компетенции у многих работников. Это тоже нужно отметить. Уровень знаний оставляет желать лучшего. Практически отсутствует производственная практика, которая в советское время была обязательной. Мы, закончившие факультет лесного хозяйства, два года подряд по два с половиной месяца проходили производственную практику. Уже после третьего курса мы становились специалистами. Поэтому сегодня высшим учебным заведениям нужно больше внимания уделять именно производственной подготовке, — заявил Ерлан Нысанбаев. 

    Что сделано после трагедии

    — Какие выводы мы сделали после этой трагедии? Во-первых, это необходимость качественной профилактики пожаров. То есть подготовка к каждому пожароопасному периоду: распашка противопожарных полос и просек. И здесь главный вопрос — финансирование. К сожалению, только после 2023 года лесхозы — а у нас 80% гослесфонда в ведении местных исполнительных органов — начали заниматься этим серьёзно. Сегодня уже 100% выполняются все необходимые работы по подготовке к пожароопасному сезону, - сказал министр. 

    Вторым важным вопросом стало техническое оснащение. 

    — Во-вторых, это очень слабое материально-техническое оснащение. К 2023 году 78% техники подлежало списанию — это техника ещё советских времён, 1987–1988 годов. Понятно, что на такой технике далеко не уедешь. В связи с этим Правительство приняло комплексный план по переоснащению, — отметил Ерлан Нысанбаев.

    По словам министра, за два года ситуацию удалось заметно выправить. Только в 2024 году было выделено более 12 млрд тенге, из которых 5,1 млрд направлено министерству, а более 7 млрд — в бюджеты местных исполнительных органов.

    На эти средства приобретено:

    • 73 единицы пожарной техники;
    • 115 единиц малой лесопожарной техники;
    • 227 тракторов;
    • 202 патрульных автомашины;
    • 24 беспилотника.

    На текущий год предусмотрены расходы в объёме 35 млрд тенге, из которых 20 млрд до конца года пойдут на оснащение лесхозов. В целом за два года мы приобретём около 1900 единиц техники, что позволит закрыть потребность в 11 регионах. Но у нас ещё остаются другие области — работа будет продолжена, — добавил Ерлан Нысанбаев.

    Помимо этого, со слов министра, в рамках системных мер по предупреждению лесных пожаров в Казахстане введен ряд нововведений.

    Одно из них — ужесточение законодательства: за неосторожное обращение с огнём теперь сразу назначается штраф, без возможности предупреждения. Если ранее санкция составляла 10 МРП, то теперь она начинается от 10 и может быть выше — в зависимости от обстоятельств.

    Также ведется работа по внедрению системы раннего обнаружения возгораний. Основанная на тепловизионных камерах, она позволяет отслеживать пожары в режиме реального времени. Система уже охватывает 1,3 млн гектаров лесного фонда и к концу 2024 года расширится до 5,6 млн гектаров. На территории резервата «Семей орманы» система полностью развернута к 10 июня этого года. Информация оперативно поступает в диспетчерский пункт Минэкологии и в кризисный центр МЧС.

    Кроме того, разработан единый алгоритм реагирования на пожары с участием всех профильных ведомств — от Министерства обороны до КНБ. Это позволило сократить время согласований и повысить эффективность оперативного реагирования.

    Как Минэкологии исполняет поручение Президента по высадке 2 млрд деревьев - подробнее читайте здесь

    Теги:
    Леса Семей орманы Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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