Трагедия в «Семей орманы»: какие уроки извлекло Минэкологии

«В отрасли оказались случайные люди»

Министр связал трагедию в «Семей орманы» с кадровыми просчетами — в отрасли оказалось много непрофильных специалистов.

— Самая главная причина, наверное, в том, что в отрасль пришли абсолютно далёкие от лесного хозяйства люди — на руководящие посты и в среднее звено. Сегодня более 30% руководящего состава — это люди, не имеющие отношения к отрасли. К сожалению, я это констатирую как факт. Второе — очень низкий уровень компетенции у многих работников. Это тоже нужно отметить. Уровень знаний оставляет желать лучшего. Практически отсутствует производственная практика, которая в советское время была обязательной. Мы, закончившие факультет лесного хозяйства, два года подряд по два с половиной месяца проходили производственную практику. Уже после третьего курса мы становились специалистами. Поэтому сегодня высшим учебным заведениям нужно больше внимания уделять именно производственной подготовке, — заявил Ерлан Нысанбаев.

Что сделано после трагедии

— Какие выводы мы сделали после этой трагедии? Во-первых, это необходимость качественной профилактики пожаров. То есть подготовка к каждому пожароопасному периоду: распашка противопожарных полос и просек. И здесь главный вопрос — финансирование. К сожалению, только после 2023 года лесхозы — а у нас 80% гослесфонда в ведении местных исполнительных органов — начали заниматься этим серьёзно. Сегодня уже 100% выполняются все необходимые работы по подготовке к пожароопасному сезону, - сказал министр.

Вторым важным вопросом стало техническое оснащение.

— Во-вторых, это очень слабое материально-техническое оснащение. К 2023 году 78% техники подлежало списанию — это техника ещё советских времён, 1987–1988 годов. Понятно, что на такой технике далеко не уедешь. В связи с этим Правительство приняло комплексный план по переоснащению, — отметил Ерлан Нысанбаев.

По словам министра, за два года ситуацию удалось заметно выправить. Только в 2024 году было выделено более 12 млрд тенге, из которых 5,1 млрд направлено министерству, а более 7 млрд — в бюджеты местных исполнительных органов.

На эти средства приобретено:

73 единицы пожарной техники;

115 единиц малой лесопожарной техники;

227 тракторов;

202 патрульных автомашины;

24 беспилотника.

На текущий год предусмотрены расходы в объёме 35 млрд тенге, из которых 20 млрд до конца года пойдут на оснащение лесхозов. В целом за два года мы приобретём около 1900 единиц техники, что позволит закрыть потребность в 11 регионах. Но у нас ещё остаются другие области — работа будет продолжена, — добавил Ерлан Нысанбаев.

Помимо этого, со слов министра, в рамках системных мер по предупреждению лесных пожаров в Казахстане введен ряд нововведений.

Одно из них — ужесточение законодательства: за неосторожное обращение с огнём теперь сразу назначается штраф, без возможности предупреждения. Если ранее санкция составляла 10 МРП, то теперь она начинается от 10 и может быть выше — в зависимости от обстоятельств.

Также ведется работа по внедрению системы раннего обнаружения возгораний. Основанная на тепловизионных камерах, она позволяет отслеживать пожары в режиме реального времени. Система уже охватывает 1,3 млн гектаров лесного фонда и к концу 2024 года расширится до 5,6 млн гектаров. На территории резервата «Семей орманы» система полностью развернута к 10 июня этого года. Информация оперативно поступает в диспетчерский пункт Минэкологии и в кризисный центр МЧС.

Кроме того, разработан единый алгоритм реагирования на пожары с участием всех профильных ведомств — от Министерства обороны до КНБ. Это позволило сократить время согласований и повысить эффективность оперативного реагирования.

Как Минэкологии исполняет поручение Президента по высадке 2 млрд деревьев - подробнее читайте здесь.