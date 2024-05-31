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    19:14, 30 Май 2024 | GMT +6

    Трагедия в Майкаине: 21 человека могут признать виновным

    Майкаин
    Фото: акимат Павлодарской области

    Идет проверка и исследования по поводу трагического проишествия в Майкаине. Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Толеген Оспанкулов корреспонденту агентства Kazinform.

    — Насколько мне известно, по трагической ситуации в Майкаине 21 человека могут признать виновным, точно сказать не можем. Поисковые работы были приостановлены из-за угрозы для жизни. Но комиссия не остановила работу, сейчас на месте происшествия проводится проверка. Для нас очень важна человеческая жизнь. Работами занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям, мы входим в состав комиссии в качестве специалистов, — сказал Толеген Оспанкулов на 12-й казахстанской международной выставке «Охрана труда и промышленная безопасность»  в столице.

    Толеген Оспанкулов
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Напомним, 4 января на месторождении «Майкаинзолото» произошел обвал, в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами. 

    Суд установил 100% вину компании «Майкаинзолото» 

    Теги:
    Майкаинзолото Минтруда и соцзащиты РК Закон и право Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Безопасность Павлодарская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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