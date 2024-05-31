Трагедия в Майкаине: 21 человека могут признать виновным

— Насколько мне известно, по трагической ситуации в Майкаине 21 человека могут признать виновным, точно сказать не можем. Поисковые работы были приостановлены из-за угрозы для жизни. Но комиссия не остановила работу, сейчас на месте происшествия проводится проверка. Для нас очень важна человеческая жизнь. Работами занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям, мы входим в состав комиссии в качестве специалистов, — сказал Толеген Оспанкулов на 12-й казахстанской международной выставке «Охрана труда и промышленная безопасность» в столице.