Трагедия на руднике: суд установил 100% вину компании «Майкаинзолото»

Предприятие АО «Майкаинзолото» попыталось в суде оспорить решение специальной комиссии, признавшей компанию виновником несчастного случая. Трагедия произошла 4 января на территории Павлодарской области. В тот день под землю провалился автобус с людьми, передает корреспондент агентства Kazinform.

Комиссия, занимавшаяся расследованием несчастного случая, пришла к выводу, что вина полностью лежит на работодателе. АО «Майкаинзолото» свою вину в произошедшем отрицает. В связи с этим компания попыталась оспорить акт, составленный комиссией.

При рассмотрении дела суд установил, что причинами группового несчастного случая стали несколько факторов. Это неудовлетворительная организация производства работ, которая выражалась в ненадлежащем контроле за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО «Майкаинзолото». Также это ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков. Помимо этого, отсутствовали (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц при отработке рудного тела.

Эти обстоятельства подтверждены материалами расследования, в том числе — заключениями экспертных организаций и подкомиссий.

— Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО «РЦШ ПВАСС». Исходя из причин несчастного случая, вызванного действиями (бездействием) ответственных лиц АО «Майкаинзолото», признана 100% вина истца. В этой связи, судом в удовлетворении иска к Комитету труда и Комитету промышленной безопасности МЧС отказано. Иск к Комитету промышленной безопасности МЧС заявлен как к ненадлежащему лицу, — сообщает специализированный межрайонный административный суд города Астаны.

Напомним, трагедия на территории АО «Майкаинзолото» произошла в ночь на 4 января. Обвал грунта случился вблизи шахты майкаинского рудника. Тогда под землю провалился автобус с горноспасателями, двое из которых так и не были найдены. Поиски были приостановлены.

Тела двух других спасателей нашли почти сразу. Это Берліқан Саркыт 1999 года рождения и 53-летний Олег Тышкевич.