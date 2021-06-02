Трагедия в Чарынском каньоне: родители учеников встали на защиту учителей и школы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Родители учеников специализированной школы-гимназии №199 в Алматы встали на защиту учителей и школы, опасаясь, что они могут понести наказание за несчастный случай в Чарынском каньоне. Там недавно произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в здании этой школы полиция города начала допрашивать всех родителей по данному случаю. Здесь были и те, чьи дети не ходили на экскурсию в тот день. Они рассказали об экскурсии.

«Нас вызвали на допрос, хотя не понимаем, по какой причине нас допрашивают. Мой ребенок не был в Чарынском каньоне», - недоумевает одна из родительниц.

Собравшиеся родители заявили, что не имеют никаких претензий к школе и учителям.

«Школа здесь ни при чем. Эту экскурсию организовали сами родители. Мы хотели, чтобы наши дети немного отдохнули после учебы, так как они все учились онлайн и не видели друг друга давно. Но я своего ребенка не отпускала, потому что мы с родственниками там уже бывали. Поэтому я своему ребенку сказала, что поедешь в лагерь, а сюда можешь не ходить», - говорит мама школьницы Айнур Ташимова.

По ее словам, идея организовать экскурсию в Чарынский коньон была общей, они это обсуждали в родительском чате.

«В Чарынском каньоне были дети одного пятого класса. Здесь учителя ни при чем, наоборот, они сами попали в больницу, спасая детей. Преподавателям детей родители сами предложили поехать вместе с ними, они согласились. Претензий у нас нет, мы сами организовали и пригласили учителей», - заявила она.

Другая мама школьницы, Гулнара Едилбаева рассказала, что родители сами наняли автобус и экскурсовода, чтобы детям было интересно.

«Моя дочка тоже собиралась, но у меня было много работы и я не смогла поехать, а моя дочка не хотела поехать без меня», - говорит женщина.

Она добавила, что обращаться в турфирму обошлось бы дорого, поэтому наняли только автобус.

«Не каждый родитель может себе это позволить. Поэтому мы наняли только автобус, чтобы он только повез туда и привез обратно. И привлекли гида. Кстати, когда нашего преподавателя забрали в больницу в тяжелом состоянии, наши дети там остались с гидом. Она привезла их на этом автобусе в город, потом упала в обморок. Скорую вызвали. Человек до последнего с детьми был», - объяснила Гулнара Едилбаева.

Родители заявили, что все они 25 мая расписались о том, что сами будут заботиться о безопасности детей во время каникул.

«Мы боимся, что здесь могут привлечь к ответственности учителей, школа может пострадать. Мы хотим, чтобы каждый родитель понимал, когда туда ехал, чем грозит это. Потому что туда ездили семьями, чтобы в будущем понимали, какая там ответственность и насколько страшно ездить туда. Мы очень сильно переживали за всех. Мы не думаем, что заведут на кого-то уголовное дело. За все время обучения наших детей учителя доказали, что за нашими детьми следят как за своими. Этот случай еще раз доказал, что они неравнодушны к нашим детям. Наши дети обожают своих учителей. Поэтому некоторые родители без проблем отпустили детей с ними и не ездили вместе», - сказала она.

С решением о том, что учителя и школа не должны понести наказание, согласна и другая родительница, Динара Демеубаева. Она после допроса следователя вышла к журналистам и озвучила свою позицию.

«У нас спрашивали, кто организовал, по сколько собирали, кто соглашался, как все проходило, как туда попали, где арендовали автобус, гида. Здесь отмечу, что родители сами все организовали и назначили дату. Мой сын не ездил туда, так как я не отпускаю его в такие пыльные места. Но я считаю, что здесь учителя и школа ни при чем, поскольку экскурсия была после окончания учебного года. Обычно мы часто проводим такие сборы, посещаем музеи, на коньки ходим все. Мы не имеем претензий к школе. Я не думаю, что здесь кто-то виноват, родители и учителя не знали, что там будет ливень. Если бы знали, то все отказались бы», - заявила она.

Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. В МЧС сообщили, что грязе-селевой выброс произошел в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

В результате случившегося погибли ученица и учитель профильных предметов, еще шесть человек пострадали. Их состояние ранее оценили врачи.

На месте происшествия пропала еще одна ученица, ее нашли и направили в больницу.

В управлении образования Алматы прокомментировали несчастный случай в Чарынском каньоне.