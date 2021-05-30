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    14:48, 30 Май 2021 | GMT +6

    Трагедия в Чарынском каньоне: экскурсия была организована отдельными лицами

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление образования Алматы прокомментировало несчастный случай в Чарынском каньоне. Там произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе управления образования города напомнили, что среди отправившихся на экскурсию были 8 школьников - учащихся гимназии №199 г.Алматы. Их сопровождали пять родителей учеников и трое учителей.

    «В результате случившегося погибли ученица и учитель профильных предметов. На месте происшествия проводились поисковые работы еще одной ученицы, она найдена и направлена в больницу. Детям и пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Данная поездка не была согласована с администрацией школы ввиду каникулярного периода. Экскурсия была организована отдельными лицами и не связана с основной деятельностью школы. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная. Управлением образования изучаются обстоятельства произошедшего, о принятых мерах будет сообщено дополнительно. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - сообщили в управлении.

    В ведомстве также призвали родителей о необходимости соблюдения мер безопасности в каникулярный период.

    Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. В МЧС сообщили, что грязе-селевой выброс произошел в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

    Ранее врачи оценили состояние пострадавших в Чарынском каньоне. В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что 29 мая в центральную районную больницу Уйгурского района поступило шесть пострадавших в Чарынском коньоне. Двое из них-дети 2009 и 2010 года рождения.


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