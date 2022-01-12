Трагедия, произошедшая в Казахстане, не осталась незамеченной в международном сообществе – Алишер Абдрешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трагедия, произошедшая в Казахстане, не осталась незамеченной в международном сообществе. В первую очередь необходимо, конечно же, отметить консолидированную поддержку союзников по ОДКБ, которые единогласно приняли решение о вводе миротворческого контингента в Казахстан. Таким мнением поделился научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев, передает МИА «Казинформ».

«Трагедия, произошедшая в Казахстане, не осталась незамеченной в международном сообществе. В первую очередь необходимо, конечно же, отметить консолидированную поддержку союзников по ОДКБ, которые единогласно приняли решение о вводе миротворческого контингента в Казахстан. Поддерживающие позиции стран-членов ОДКБ были наглядно показаны на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, созванной по инициативе Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в стране.

Также, практическое содействие оказал Кыргызстан. Руководством страны было принято решение пропускать через кыргызско-казахстанскую границу на территорию Кыргызстана граждан всех стран, включая граждан Кыргызстана, без предъявления справок о наличии отрицательных ПЦР-тестов. Кроме того, в связи с закрытием аэропортов в Казахстане международные рейсы перенаправлялись в бишкекский аэропорт «Манас». Кыргызской стороной было организовано временное размещение пассажиров, также они доставлялись до кыргызско-казахской границы.

Организация Тюркских государств (ОТГ), членом которой является и Казахстан, также пообещала оказать комплексную поддержку нашему государству в это тяжелое время. Глава МИД Турции М. Чавушоглу, чья страна является в этом году председателем ОТГ, отметил, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе заседания СМИД 11 января.

В период начала чрезвычайной ситуации Глава государства провел целый ряд телефонных разговоров с лидерами зарубежных стран. В частности, с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Также, обстоятельный обмен мнениями состоялся в ходе видеоконференции Президента РК с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. В ходе разговора было отмечено, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также намерены и дальше укреплять сотрудничество.

Нахождение Главы Государства в постоянном контакте с зарубежными лидерами в период кризиса, безусловно, являлось неотъемлемым шагом с точки зрения донесения достоверной информации из первых уст, особенно на фоне различных интерпретаций происходящего в Казахстане.

Нельзя не отметить и уровень общественной поддержки в ряде зарубежных стран. Люди несут цветы к Посольствам РК в Москве, Бишкеке, Ташкенте, Вашингтоне, Берлине и т.д. Все это говорит о том, что мировое сообщество крайне обеспокоено произошедшими событиями, и надеется на скорейшее восстановление страны», - сказал А. Абдрешев.

Напомним, вчера Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.