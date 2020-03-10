Трагедия повлияла на выбор профессии лейтенанта гражданской защиты ДЧС Алматы Дарины Касымовой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Старший лейтенант гражданской защиты ДЧС Алматы Дарина Касымова уже 13 лет работает в пожарной службе. Она рассказала о своей непростой судьбе корреспонденту МИА «Казинформ».

Сотрудница отдела кадровой политики​ Дарина Касымова заступила в ряды пожарных в 2007 году. На выбор профессии повлияла личная трагедия – Дарина потеряла при пожаре родителей.

Родных не стало январской ночью 2001 года. Дарина вспоминает, что с родной сестренкой и приехавшей в гости старшей сестрой проснулась в 4 утра из-за сильного задымления в комнате. Старшая сестра успела захлопнуть дверь. Родители Дарины находились в спальне, находящейся в другом углу квартиры. Огонь заблокировал родителям выход из комнаты.

Соседи вызвали пожарных и вытащили девочек из квартиры. На окнах стояли решетки,​ соседи привязали трос к автомобилю, и вырвали решетки, освободив девочек. Детей забрали в больницу, уже там они узнали, что родителей больше нет – они надышались угарным газом.​ Галыму Касымову и Айгуль Касымовой было по 34 года. Их детей после смерти воспитывала бабушка, мама Айгуль.

Дарина​ окончила школу в 2006 году, в школе она показывала большие успехи в баскетболе. В 2006 году поступила в КазАТК ​ им.Тынышбаева на заочную форму обучения.​ В 2013 году получила второе высшее образование, окончив университет «Туран» по специальности «юриспруденция». В 2007 году Дарина исполнила свою мечту – одела форму и вышла работать радиотелефонистом в пожарной части №6.

«Мне всегда нравилось помогать людям. Во время стажировки принимала звонки в службе «101». Для звонящих время останавливается, они умоляют, кричат, осыпают бранным словами. Мне приходилось их успокаивать, просить не паниковать. Мурашки по коже, когда сообщали, что в горящих домах остаются дети», - рассказывает Дарина.

Сейчас Дарина проходит службу в отделе кадровой политики, получив звание старшего лейтенанта гражданской защиты, и успешно оканчивает университет по специальности «Организация безопасности жизнедеятельности».​ Готовится стать мамой в третий раз.