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Трагедия на реке в Туркестанской области: 8 из 11 утонувших - несовершеннолетние
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, 21 августа в 17:40 в Туркестанской области Отырарском районе на р. Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Сообщалось, что из 11 утонувших силами ДЧС найдены и извлечены из воды тела 9 человек, из них 3 женщины и 6 несовершеннолетних детей, ведутся поиски двух несовершеннолетних. На отдыхе находились 4 семьи из 20 человек.
На сегодняшний день известно, что 8 из11 утонувших - несовершеннолетние.Найдены тела 9:
1. Женщина - 1983 г.р.
2. Девочка - 2006 г.р.
3. Девочка - 2004 г.р.
4. Девочка - 2019 г.р.
5. Девочка - 2015 г.р.
6. Девочка - 2017 г.р.
7. Мальчик - 2006 г.р.
8. Мальчик - 2009 г.р.
9. Женщина - 1998 г.р.
Ведутся поиски 2 человек:1. Мальчик - 2011 г.р.
2. Девочка - 2013 г.р.