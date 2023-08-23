Трагедия на реке в Туркестанской области: 8 из 11 утонувших - несовершеннолетние

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, 21 августа в 17:40 в Туркестанской области Отырарском районе на р. Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сообщалось, что из 11 утонувших силами ДЧС найдены и извлечены из воды тела 9 человек, из них 3 женщины и 6 несовершеннолетних детей, ведутся поиски двух несовершеннолетних. На отдыхе находились 4 семьи из 20 человек.

На сегодняшний день известно, что 8 из11 утонувших - несовершеннолетние.

Найдены тела 9:1. Женщина - 1983 г.р.

2. Девочка - 2006 г.р.

3. Девочка - 2004 г.р.

4. Девочка - 2019 г.р.

5. Девочка - 2015 г.р.

6. Девочка - 2017 г.р.

7. Мальчик - 2006 г.р.

8. Мальчик - 2009 г.р.

9. Женщина - 1998 г.р.

Ведутся поиски 2 человек:

1. Мальчик - 2011 г.р.

2. Девочка - 2013 г.р.