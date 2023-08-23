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    18:38, 22 Август 2023 | GMT +6

    Трагедия на реке в Туркестанской области: 8 из 11 утонувших - несовершеннолетние

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    Фото: t.me/qr_tjm
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, 21 августа в 17:40 в Туркестанской области Отырарском районе на р. Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Сообщалось, что из 11 утонувших силами ДЧС найдены и извлечены из воды тела 9 человек, из них 3 женщины и 6 несовершеннолетних детей, ведутся поиски двух несовершеннолетних. На отдыхе находились 4 семьи из 20 человек.

    На сегодняшний день известно, что 8 из11 утонувших - несовершеннолетние.

    Найдены тела 9:
    1. Женщина - 1983 г.р.

    2. Девочка - 2006 г.р.

    3. Девочка - 2004 г.р.

    4. Девочка - 2019 г.р.

    5. Девочка - 2015 г.р.

    6. Девочка - 2017 г.р.

    7. Мальчик - 2006 г.р.

    8. Мальчик - 2009 г.р.

    9. Женщина - 1998 г.р.

    Ведутся поиски 2 человек:

    1. Мальчик - 2011 г.р.

    2. Девочка - 2013 г.р.


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    Видео Происшествия Туркестанская область Происшествия, ЧС
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