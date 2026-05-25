Трафик в ЦОНах Казахстана может снизиться на 50% в 2026 году

В Казахстане наиболее востребованные услуги Центров обслуживания населения переводятся в безальтернативный онлайн-формат. Уже сейчас это позволяет существенно сократить поток посетителей в ЦОНах, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития сообщили, что цифровизация госуслуг уже демонстрирует первые результаты.

— Наблюдается снижение трафика в ЦОНах на 13,3% в прошлом году, за первый квартал текущего года — более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году снижение ожидаем на 50%, — отметили в министерстве на запрос агентства.

Также в Казахстане продолжается внедрение сервисов искусственного интеллекта для граждан, бизнеса и государственного аппарата.

— Работа по внедрению сервисов искусственного интеллекта для граждан, бизнеса и госаппарата будет продолжена, — сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что достигнутые результаты обеспечены за счет использования больших языковых моделей и вычислительных мощностей суперкомпьютера.

Ранее стало известно, что в Казахстане выделили 177 млрд тенге на развитие ИИ и цифровизации.