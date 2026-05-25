На развитие ИИ и цифровизации в Казахстане выделили 177 млрд тенге

В 2026 году на развитие искусственного интеллекта и цифровизации в Казахстане предусмотрено 177,1 млрд тенге. Об этом говорится в ответе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на запрос агентства Kazinform.

Средства заложены в республиканском бюджете и направлены на реализацию проектов в сфере цифровой инфраструктуры, внедрения технологий искусственного интеллекта, цифровизации регионов, обеспечения интернетом сельских населенных пунктов, а также развития цифровых решений в системе образования.

— На 2026 год в республиканском бюджете министерству в рамках развития ИИ и цифровизации предусмотрены средства в сумме 177,1 млрд, — сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что финансирование направлено на дальнейшее развитие цифровой экосистемы страны и расширение доступа населения к современным технологиям.

Почему регионы Казахстана по‑разному ощущают эффект от внедрения новых технологий можно узнать здесь.