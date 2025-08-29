Традиционная поддержка от Алтыналмас школьникам из регионов

В 2025 году компания вручила 552 укомплектованных школьных рюкзака детям из восьми населенных пунктов в Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Павлодарской областях. Подарки получили ребята из многодетных и социально уязвимых семей. В каждом рюкзаке — полный набор школьных принадлежностей, необходимых для получения знаний в новом учебном году.

Для семей с несколькими детьми подготовка к школе всегда становится серьезной нагрузкой. Поэтому школьные наборы от «Алтыналмас» стали ощутимой поддержкой. Ребята с восторгом рассматривали новые пеналы, тетради, краски и другие принадлежности. Для многих из них это первый новый рюкзак, с которым они пойдут в школу.

Фото: Алтыналмас

— Иногда приходится выбирать: купить школьные вещи или одежду на сезон. Поэтому такие рюкзаки для нас настоящая помощь. Дети с радостью ждут 1 сентября, ведь они пойдут в школу с новыми, красивыми и полными рюкзаками. Спасибо компании «Алтыналмас» за эту заботу, — делятся родители из поселков.

Акция «Дорога в школу» – это не просто благотворительность. Для маленьких поселков она особенно значима: ведь каждая семья, воспитывающая нескольких детей, испытывает на себе, насколько затратна подготовка к новому учебному году. Особую благодарность выразили жители села Ортадересин.

Фото: Алтыналмас

— В небольших населенных пунктах помощь, подобная этой, ощущается особенно сильно. Семьи чувствуют, что о них не забывают, а дети — что их ценят и поддерживают. Это пример настоящей социальной ответственности бизнеса, — отметил аким Ортадересинского сельского округа Сейткали Кркруов.

Компания поддерживает акцию «Дорога в школу» ежегодно. За это время помощь получили сотни детей в регионах присутствия. Для «Алтыналмас» важно, чтобы каждый ребенок имел равные возможности для обучения, ведь именно образование открывает дорогу в будущее.

Фото: Алтыналмас

— Когда у детей есть все необходимое для учебы, они чувствуют себя увереннее. А для нас, педагогов, это очень важно: мы видим, что каждый ребенок может полноценно включиться в учебный процесс. Инициатива компании поддержать наших школьников очень нужная, — подчеркнула директор общеобразовательной школы № 2 поселка Аксу Розы Крылатая.

АО «АК Алтыналмас» продолжит участвовать в акциях, направленных на поддержку семей и развитие регионов. На постоянной основе реализуются социальные проекты в сферах образования и дошкольного воспитания, здравоохранения, большое внимание уделяется развитию инфраструктуры поселков. Для компании это не только часть корпоративной социальной ответственности, но и проявление искренней заботы о будущем поколении Казахстана.