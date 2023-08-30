Toyota остановила производство на всех заводах в Японии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания Toyota остановила работу всех своих заводов в Японии, столкнувшись с неисправностью производственной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.



Компания Toyota Motor во вторник приостановила операции на всех своих сборочных заводах в Японии в связи с неисправностью производственной системы.

Она пытается выяснить причину проблемы, но не связывает ее с кибератакой. Из-за сбоя компания не в состоянии заказывать комплектующие.

Доля 14 японских заводов Toyota составляет около трети мирового производства компании - глобального лидера по объемам продаж.

В последнее время японские предприятия столкнулись с волной телефонных звонков с угрозами, которые, по мнению властей, поступают из Китая.

Власти предполагают, что они поступают из Китая и вызваны началом сброса в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима».