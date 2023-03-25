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Продажи Toyota Camry завершат для внутреннего рынка Японии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 12:17
Продажи Toyota Camry завершат для внутреннего рынка Японии Фото: asia.nikkei.com

НАГОЯ. КАЗИНФОРМ - Компания Toyota Motor планирует прекратить продажи бизнес-седана Camry на японском рынке в конце 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Nikkei Аsia.

«Toyota уведомила японские дилерские центры о прекращении производства Camry для отечественных клиентов в конце года. Производство на экспорт продолжится», — говорится в сообщении.

Toyota уже начала прекращать прием заказов на автомобили Camry в Японии. Бизнес-седаны будут продаваться только на зарубежных рынках. В прошлом году в Японии Toyota продала менее 6 тысяч автомобилей Camry. Причины снижения продаж - нехватка полупроводников для производства машин и рост популярности кроссоверов и минивэнов.

Camry выпускают в США, Китае и на заводе в японской префектуре Айти. С 1980 года Toyota продала более 21 млн автомобилей Camry (из них 1,3 млн - в Японии и 13 млн - в США). Модель десятого поколения выпускается с 2017 года.


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