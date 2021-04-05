РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:47, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Той с участием свыше 400 человек пресекли в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Участковые инспекторы Туркестанской области совместно с мониторинговыми группами продолжают проведение профилактических мероприятий по соблюдению требований карантинного режима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В поселке Атакент Мактааральского района в тойхане, расположенной на одной из улиц, полицейские выявили факт проведения свадебного торжества «кудалык той», на которое собралось более 400 гостей.

    Кроме того, аналогичные факты стражи порядка зарегистрировали в Отырарском районе. В одном случае, в кафе поселка Шаулдер проходил «кудалык той» с участием свыше 60 человек, а в другом кафе местные жители устроили семейное мероприятие «Бесик той», куда собралось около 100 гостей. Собранные материалы в отношении организаторов тоев полицейские направили в СЭС для принятия соответствующего решения.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!