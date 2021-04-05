Той с участием свыше 400 человек пресекли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Участковые инспекторы Туркестанской области совместно с мониторинговыми группами продолжают проведение профилактических мероприятий по соблюдению требований карантинного режима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В поселке Атакент Мактааральского района в тойхане, расположенной на одной из улиц, полицейские выявили факт проведения свадебного торжества «кудалык той», на которое собралось более 400 гостей.

Кроме того, аналогичные факты стражи порядка зарегистрировали в Отырарском районе. В одном случае, в кафе поселка Шаулдер проходил «кудалык той» с участием свыше 60 человек, а в другом кафе местные жители устроили семейное мероприятие «Бесик той», куда собралось около 100 гостей. Собранные материалы в отношении организаторов тоев полицейские направили в СЭС для принятия соответствующего решения.