Той с участием Розы Рымбаевой и Сакена Майгазиева прокомментировал глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О тое с участием известных артистов Розы Рымбаевой и Сакена Майгазиева высказался министр здравоохранения РК Алексей Цой. Он отметил, что данное мероприятие проводилось не в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается участия известных наших артистов в мероприятии, на данный момент нам доступна информация о том, что мероприятие проводилось не в этом году. Мы эти материалы собираем. Нам поступила информация, что это мероприятие не этого года», - прокомментировал министр.

Относительно вопроса привлечения медийных личностей в кампанию по вакцинации, по словам главы Минздрава, есть сознательные граждане, которые хотят помочь и обращаются в ведомство.

«Мы очень рады, что есть такие сознательные наши граждане, которые хотят помочь, обращаются в Минздрав, готовы прийти на вакцинацию, показать, насколько это доступно, объективно показать, как проходит процесс вакцинации. Мы уже сейчас видим в социальных сетях, когда граждане изъявляют желание самостоятельно поддержать инициативы и вообще в целом обезопасить всех нас, именно приняв участие в программе вакцинации. Поэтому здесь мы это приветствуем и, пожалуйста, тот, кто готов присоединиться, довести до населения именно объективные данные, как это на самом деле есть, как это ощущается персонально, мы всегда приглашаем. Это будет наш общий вклад в ознакомление населения и доступности обеспечения процесса вакцинации», - добавил Алексей Цой.

Ранее видео тоя с участием известных певцов Розы Рымбаевой, Сакена Майгазиева и Айданы Меденовой во время карантина, прокомментировал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.